Triển khai “Tháng tự học tiếng Anh” dành cho giáo viên toàn quốc

NHÃ UYÊN (theo VGP News, Vietnam+)

(GLO)- Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty cổ phần Five-Star E-Learning (FSEL). Trong đó có việc phối hợp triển khai “Tháng tự học tiếng Anh” dành cho giáo viên toàn quốc trên nền tảng số.

Đây là một trong các hoạt động nhằm thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045" theo Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27-10-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

se-trien-khai-thang-tu-hoc-tieng-anh-danh-cho-giao-vien-toan-quoc.jpg
"Tháng tự học tiếng Anh” sẽ được triển khai trên phạm vi 34 tỉnh, thành phố. Ảnh minh họa: Vietnam+

Theo kế hoạch, "Tháng tự học tiếng Anh” sẽ được triển khai trên phạm vi 34 tỉnh, thành phố, dành cho giáo viên phổ thông có nhu cầu tham gia. Chương trình được tổ chức theo 2 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn chuẩn bị (tháng 6-2026) sẽ hoàn thiện kế hoạch tổng thể, hạ tầng kỹ thuật, tổ chức tập huấn và triển khai truyền thông trên toàn quốc.

Giai đoạn triển khai chính thức (tháng 7 và 8-2026) tiến hành tổ chức đăng ký, khảo sát năng lực đầu vào, triển khai học tập trực tuyến trong 28 ngày; đồng thời theo dõi tiến độ và tổng hợp dữ liệu theo thời gian thực.

Chương trình hướng đến mục tiêu tạo môi trường học tập linh hoạt, thuận tiện, khuyến khích giáo viên chủ động tự học, tự đánh giá và nâng cao năng lực tiếng Anh.

Giáo viên tham gia sẽ được xếp lớp phù hợp với trình độ thực tế thông qua bài kiểm tra đầu vào, từ các lớp tiếng Anh nền tảng (English Foundation) đến tiếng Anh học thuật và lộ trình IELTS.

Điểm cốt lõi của chương trình là việc ứng dụng nền tảng giáo dục trực tuyến FSEL - đơn vị được Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ quốc gia đánh giá cao về giải pháp công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng tương đương hình thức học trực tiếp.

Điều này sẽ giúp đội ngũ giáo viên các cấp học nâng cao năng lực tiếng Anh thông qua mô hình học tập trực tuyến linh hoạt, đồng bộ và có khả năng đo lường hiệu quả bằng dữ liệu.

Được biết, FSEL sẽ tài trợ 1 triệu tài khoản miễn phí, trang bị đầy đủ cho toàn bộ đội ngũ giáo viên không chuyên ngữ; đồng thời, cam kết đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn, bảo mật dữ liệu và hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt, giúp hàng chục nghìn giáo viên tiếp cận chương trình chất lượng cao một cách thuận tiện nhất.

(GLO)- Ngày 9-4, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) đã có buổi thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Becamex Bình Định (xã Canh Vinh), nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

(GLO)- Sáng 5-4, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 - 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là 2 đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi.

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý trước ngày 4-4.

null