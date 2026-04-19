(GLO)- Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty cổ phần Five-Star E-Learning (FSEL). Trong đó có việc phối hợp triển khai “Tháng tự học tiếng Anh” dành cho giáo viên toàn quốc trên nền tảng số.

Đây là một trong các hoạt động nhằm thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045" theo Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27-10-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

"Tháng tự học tiếng Anh” sẽ được triển khai trên phạm vi 34 tỉnh, thành phố. Ảnh minh họa: Vietnam+

Theo kế hoạch, "Tháng tự học tiếng Anh” sẽ được triển khai trên phạm vi 34 tỉnh, thành phố, dành cho giáo viên phổ thông có nhu cầu tham gia. Chương trình được tổ chức theo 2 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn chuẩn bị (tháng 6-2026) sẽ hoàn thiện kế hoạch tổng thể, hạ tầng kỹ thuật, tổ chức tập huấn và triển khai truyền thông trên toàn quốc.

Giai đoạn triển khai chính thức (tháng 7 và 8-2026) tiến hành tổ chức đăng ký, khảo sát năng lực đầu vào, triển khai học tập trực tuyến trong 28 ngày; đồng thời theo dõi tiến độ và tổng hợp dữ liệu theo thời gian thực.

Chương trình hướng đến mục tiêu tạo môi trường học tập linh hoạt, thuận tiện, khuyến khích giáo viên chủ động tự học, tự đánh giá và nâng cao năng lực tiếng Anh.

Giáo viên tham gia sẽ được xếp lớp phù hợp với trình độ thực tế thông qua bài kiểm tra đầu vào, từ các lớp tiếng Anh nền tảng (English Foundation) đến tiếng Anh học thuật và lộ trình IELTS.

Điểm cốt lõi của chương trình là việc ứng dụng nền tảng giáo dục trực tuyến FSEL - đơn vị được Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ quốc gia đánh giá cao về giải pháp công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng tương đương hình thức học trực tiếp.

Điều này sẽ giúp đội ngũ giáo viên các cấp học nâng cao năng lực tiếng Anh thông qua mô hình học tập trực tuyến linh hoạt, đồng bộ và có khả năng đo lường hiệu quả bằng dữ liệu.

Được biết, FSEL sẽ tài trợ 1 triệu tài khoản miễn phí, trang bị đầy đủ cho toàn bộ đội ngũ giáo viên không chuyên ngữ; đồng thời, cam kết đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn, bảo mật dữ liệu và hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt, giúp hàng chục nghìn giáo viên tiếp cận chương trình chất lượng cao một cách thuận tiện nhất.