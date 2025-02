Tín dụng chính sách phát huy vai trò trụ cột, đảm bảo an sinh xã hội

(GLO)- Năm 2024, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai đạt được những kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là hoạt động tín dụng chính sách. Nguồn vốn này phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống chính sách giảm nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội.

Tạo động lực phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Gia Lai là tỉnh miền núi thuộc khu vực Bắc Tây Nguyên, có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống với dân số hơn 1,6 triệu người. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm khoảng 46,3%, chủ yếu là dân tộc Jrai và Bahnar.

Toàn tỉnh có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, 218 đơn vị hành chính cấp xã, 1.577 thôn, làng, tổ dân phố (trong đó có 1 huyện nghèo, 43 xã đặc biệt khó khăn, 7 xã biên giới, 384 thôn, làng đặc biệt khó khăn).

Trong năm 2024, nguồn vốn tín dụng CSXH tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong hệ thống chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời là điểm sáng nổi bật góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS.

Năm 2024, doanh số cho vay của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 2.050 tỷ đồng với 46.050 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Một số chương trình có doanh số cho vay lớn như: cho vay giải quyết việc làm 512 tỷ đồng với 9.950 lượt lao động; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường 378 tỷ đồng với 15.170 lượt hộ; cho vay hộ cận nghèo 345 tỷ đồng với 6.238 lượt hộ; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 290 tỷ đồng với 5.520 lượt hộ; cho vay hộ nghèo 250 tỷ đồng với 5.146 lượt hộ.

Thông qua các chương trình tín dụng chính sách dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa để các đối tượng yếu thế từng bước vươn lên thay đổi cuộc sống.

Ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.B

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, trong giai đoạn I (2021-2025), tổng nguồn vốn ngân sách phân bổ từ năm 2022 đến năm 2024 là 2.183 tỷ đồng.

Hiện nay, đã có 12/31 chỉ tiêu của chương trình đạt và vượt theo kế hoạch giai đoạn đề ra; đạt 21/26 chỉ tiêu của chương trình theo Kế hoạch số 556/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh năm 2024, trong đó, chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS đạt 4,39%.

Ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh-thông tin: “Liên quan đến chương trình này, Chi nhánh đã triển khai cho vay hỗ trợ đồng bào DTTS về nhà ở, đất ở, chuyển đổi nghề. Nguồn vốn tín dụng chính sách kết hợp với các nguồn vốn khác đã tạo động lực cần thiết giúp bà con ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh năm 2023 chiếm 8,11%, đến cuối năm 2024 giảm xuống còn 6,06%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS năm 2023 là 17,05% đã giảm xuống còn 12,66% vào cuối năm 2024.

Đồng thời, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 96 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 159 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Huy động mọi nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách

Năm 2024, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tranh thủ nguồn vốn trung ương, đẩy mạnh huy động nguồn vốn địa phương.

Hàng năm, chủ động tham mưu UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên dành nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn, mở rộng hoạt động cho vay.

Năm 2024, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH đạt 117,3 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác 78,5 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách cấp huyện ủy thác 38,8 tỷ đồng).

Doanh số cho vay của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đạt 2.050 tỷ đồng trong năm 2024. Ảnh: H.B

Liên quan đến nguồn vốn ngân sách ủy thác, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 84/2024/NQ-HĐND ngày 10-7-2024 quy định đối tượng đặc thù là đồng bào DTTS cư trú tại các xã khu vực II, III chuyển lên khu vực I và các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vay vốn chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.

Đây là nội dung quan trọng đối với hoạt động tín dụng CSXH, huy động và xây dựng nguồn lực cần thiết để phát huy vai trò chủ lực, trụ cột của tín dụng chính sách trong việc lồng ghép, phối hợp thực hiện các nội dung nhiệm vụ, chương trình dự án, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 của tỉnh.

Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh và 6 địa phương (TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa, các huyện Đak Đoa, Ia Grai, Phú Thiện, Chư Prông) chuyển nguồn vốn ngân sách ủy thác 15,5 tỷ đồng để triển khai cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Tổng nguồn vốn đến ngày 31-12-2024 đạt 7.474 tỷ đồng, tăng 536 tỷ đồng so với đầu năm (tỷ lệ tăng trưởng 7,7%). Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất 1.022 tỷ đồng, tăng 123 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 13,7% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn ngân sách địa phương là 513 tỷ đồng, tăng 117,3 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 6,9% tổng nguồn vốn.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai luôn tận tâm đồng hành cùng khách hàng. Ảnh: H.B

Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh thông tin: “Nguồn vốn tăng trưởng tích cực là tiền đề thuận lợi để Chi nhánh thực hiện kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng, mở rộng cho vay, tăng mức cho vay cũng như triển khai kịp thời chính sách tín dụng mới.

Tổng doanh số cho vay trong năm 2024 của Chi nhánh đạt 2.050 tỷ đồng. Tổng doanh số thu nợ đạt 1.515 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 31-12-2024 đạt 7.464 tỷ đồng với 156.520 hộ còn dư nợ.

So với đầu năm, dư nợ tăng 535 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tăng trưởng 7,7%, hoàn thành 100% kế hoạch”. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách được kiểm soát chặt chẽ, nợ quá hạn và nợ khoanh toàn Chi nhánh chiếm 0,2% tổng dư nợ, giảm 0,04% so với đầu năm.

Năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đề ra các mục tiêu phấn đấu: Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác tăng 100 tỷ đồng, 100% phòng giao dịch hoàn thành kế hoạch vốn ngân sách được giao. Nguồn vốn tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân tăng 100 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng đạt từ 7% trở lên, hoàn thành 100% kế hoạch tín dụng được Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH giao. Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,05% tổng dư nợ. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số, vận hành hiệu quả hệ thống Mobile Banking, app Quản lý tín dụng chính sách.

Năm 2025 là năm cuối thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, dự báo có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

Bám sát định hướng và kế hoạch tăng trưởng tín dụng của Trung ương, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30-10-2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng CSXH trong giai đoạn mới; Thông báo Kết luận số 856-TB/TU ngày 20-8-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức thực hiện các mục tiêu theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH đến năm 2030; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cân đối, ưu tiên chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp. Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận vốn tín dụng chính sách, chú trọng nâng mức cho vay bình quân/hộ. Mở rộng triển khai cho vay nhà ở xã hội, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường; cho vay phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.