Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

Năm nay Rơ Châm Cơ đã 11 tuổi nhưng thân hình gầy gò chỉ vỏn vẹn 21 kg. Các khối u vùng cổ khiến Cơ khó khăn trong việc ăn uống và giao tiếp. Anh Rơ Châm Thư (cậu của Cơ)- làng Jruăng, xã Ia Phí cho biết: Năm 2018, mẹ Cơ mất, cha lấy vợ khác nên từ đó, cháu đã phải chuyển về sống nhờ ông bà ngoại và cậu.

Bác sĩ thăm khám cho cháu Cơ tại Bệnh viện Quân y 211. Ảnh: Như Nguyện

Đầu năm 2024, cháu Cơ xuất hiện các khối u vùng cổ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Gia đình đã đưa cháu lên Bệnh viện Nhi tỉnh chữa trị vào tháng 6-2024. Tuy nhiên, chỉ ba tháng sau phẫu thuật, khối u lại tái phát và phát triển nhanh chóng. Do điều kiện khó khăn, gia đình thuộc hộ cận nghèo, nên từ đó đến nay, Cơ chưa được thăm khám, điều trị tiếp. Mặc dù khối u gây đau đớn nhưng Cơ vẫn gắng gượng và chăm chỉ đến trường, năm nay em đã vào lớp 6.

“Vừa qua, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 đến xã Ia Phí khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, biết thông tin, gia đình đã đưa cháu đến khám. Qua khám và biết được hoàn cảnh của cháu, các bác sĩ đã vận động người nhà đưa Cơ lên Bệnh viện Quân y 211 để thăm khám và điều trị”- anh Thư chia sẻ.

Theo bác sĩ điều trị Bùi Thái Thuận-Khoa Ung bướu (Bệnh viện Quân y 211), sau khi nhập viện, cháu Cơ đã được thăm khám chuyên sâu (làm các xét nghiệm, chụp Xquang, Chọc hút tế bào kim nhỏ, siêu âm Doppler...). Kết quả thăm khám, trên người Cơ có ba khối u ở vùng cổ bên trái (U lympho Hodgkin), với kích thước nhỏ nhất là 3x4cm và lớn nhất lên tới 7x10cm. “Những khối u này đã chèn ép, gây cản trở nghiêm trọng đến việc ăn uống, vận động vùng cổ và ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt hằng ngày của cháu. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của bệnh, cháu được chỉ định phải chuyển lên tuyến trên để tiếp tục phẫu thuật loại bỏ khối u. Chi phí di chuyển, ăn ở và điều trị vượt quá khả năng của gia đình”- bác sĩ Thuận thông tin.

Trước hoàn cảnh khó khăn của cháu Rơ Châm Cơ, Tổ công tác xã hội Bệnh viện Quân y 211 đã kêu gọi, vận động kinh phí để hỗ trợ cháu có cơ hội chuyển tuyến trên điều trị. Thượng tá Vương Quốc Lập-Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Quân y 211 cho biết: Ngoài hỗ trợ suất ăn miễn phí cho cháu Cơ trong thời gian nằm viện, bệnh viện kêu gọi, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để cháu có cơ hội điều trị vượt qua bệnh tật.

Sau khi thông tin được đăng tải trên trang Facebook của bệnh viện, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ, ủng hộ kinh phí chữa bệnh cho Cơ.

Cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 động viên gia đình trước khi chuyển cháu Cơ lên tuyến trên điều trị. Ảnh: Như Nguyện

Chỉ từ ngày 7 đến 14-10, tổng số tiền ủng hộ giúp cháu Cơ lên trên 100 triệu đồng; trong đó, chuyển qua số tài khoản của bệnh viện là 53.418.000 đồng và ủng hộ thông qua trang Facebook Ngattran được 47.620.000 đồng. Trong sáng 14-10, cháu Cơ cũng đã hoàn tất thủ tục nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh). Tổ công tác xã hội Bệnh viện Quân y 211 cũng đã liên hệ được chỗ ăn, ở miễn phí cho người nhà cháu Rơ Châm Cơ trong thời gian cháu nhập viện điều trị.

Trước tấm lòng nhân ái, sẻ chia của mọi người giúp cháu Cơ có cơ hội được điều trị, anh Rơ Châm Thư xúc động chia sẻ: Sự nhân ái, sẻ chia của các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và các nhà hảo tâm, giúp cháu tôi có cơ hội chữa trị, vượt qua bệnh tật và hướng đến tương lai tươi sáng hơn. Nghĩa cử cao đẹp này, gia đình sẽ không bao giờ quên.

Theo Thượng tá Vương Quốc Lập, số tiền nhà hảo tâm hỗ trợ sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào thanh toán viện phí để điều trị cho cháu Cơ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Và sau điều trị, nếu số tiền vẫn còn dư thì sẽ được gửi lại cho người thân trực tiếp chăm sóc bé trong giai đoạn hậu phẫu, đảm bảo mọi khoản hỗ trợ đều minh bạch, đúng người, đúng mục đích.