Máy cày bị nước cuốn trôi khi vượt sông Ba

(GLO)- Một vụ tai nạn vừa xảy ra chiều 6-9 trên sông Ba, đoạn qua xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) khi một người đàn ông lái máy cày vượt sông. Rất may, vụ việc không có thiệt hại về người.

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 6-9, anh N.B. (SN 1991, trú tại buôn Nu, xã Uar) điều khiển máy cày từ buôn Pan đến buôn Đoàn Kết (xã Ia Rsai).

Máy cày bị cuốn trôi khoảng 50 m giữa lòng sông. Ảnh: CTV

Khi đến đoạn cầu treo xã Ia Rsai, anh B. đã đi máy cày qua lòng sông. Lúc này, sông Ba nước chảy lớn khiến máy cày bị nước lũ cuốn trôi. Anh B. nhanh chân nhảy xuống bơi được vào bờ và không bị thương.

Chiếc máy cày sau đó bị nước cuốn khoảng 50 m. Lực lượng chức năng xã Ia Rsai cùng gia đình anh B. đã đưa chiếc máy cày vào bờ.

Hiện tại, nhiều sông, suối ở khu vực xã Ia Rsai và các địa bàn lân cận đang có mực nước cao do mưa lũ. Các địa phương đã phát đi cảnh báo người dân không nên qua lại sông, suối trong thời điểm này để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.