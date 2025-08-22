Đồng chí Nguyễn Văn Ánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Ly

(GLO)- Ngày 21 và 22-8, Đảng bộ xã Ia Ly tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện mở ra một giai đoạn mới đầy hứa hẹn cho xã sau khi sáp nhập thị trấn Ia Ly, xã Ia Kreng và xã Ia Mơ Nông. Đồng chí Nguyễn Văn Ánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: B.Đ

Sau sáp nhập, xã Ia Ly có diện tích tự nhiên 210,55 km², dân số 3.786 hộ với 13.847 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 63,91%. Đảng bộ xã hiện có 29 tổ chức cơ sở đảng với 486 đảng viên

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ 3 xã, thị trấn trước sáp nhập đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, công tác tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên.

Nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế (trên 80%); việc ứng dụng khoa học kỹ thuật đối với cây trồng, vật nuôi được quan tâm. Hoạt động thương mại, dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ; 100% thôn, làng, tổ dân phố đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đề ra nhiều mục tiêu quan trọng: tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 16,5%/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt 4,5 tỷ đồng; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,85%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 40,10%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 55 triệu đồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Ly khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: B.Đ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình đề nghị, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã cần có quyết tâm cao, giải pháp đúng và cách làm phù hợp; tận dụng tốt thời cơ, khắc phục khó khăn, vững vàng trước những thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển toàn diện.

Đảng bộ phải tăng cường đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò nêu gương người đứng đầu và cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện.

Với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung”, sau Đại hội, xã cần chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của xã; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về nông-lâm nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ.

Đồng thời, ưu tiên các loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh như cà phê, hồ tiêu, dược liệu, chăn nuôi bò, dê theo chuỗi liên kết; đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP đặc trưng; khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch với các điểm như: Thủy điện Ia Ly, thác Công Chúa, suối đá cổ làng Vân, làng du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa Jrai…

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Ly nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 28 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 10 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã có 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Ánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.