Bàn giao và đưa vào sử dụng công trình kè chống sạt lở tại Ia Pa và Pờ Tó

(GLO)- Ngày 29-9, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao và đưa vào sử dụng hạng mục công trình kè chống sạt lở bờ sông, suối tại 2 xã Ia Pa và Pờ Tó.

Công trình kè chống sạt lở bờ sông Ba, đoạn khu vực cầu Ia Kdăm. Ảnh: Vũ Chi

Theo đó, công trình kè chống sạt lở có tổng chiều dài hơn 3 km, được triển khai ở 3 khu vực bị sạt lở nghiêm trọng gồm: khu vực trạm bơm điện Chư Răng 2 (xã Pờ Tó), khu vực thôn Quý Đức và khu vực cầu Ia Kdăm (xã Ia Pa). Công trình được triển khai từ tháng 7 đến tháng 12-2024 với kinh phí đầu tư 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng Trung ương năm 2023. Chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Công trình gồm 4 phân đoạn chính với kết cấu kè mái nghiêng, mặt đường bê tông xi măng, hệ thống cống thoát nước, bậc cấp và bãi tránh xe.

Sau khi hoàn thành, công trình đã được kiểm tra, nghiệm thu đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện khai thác và sử dụng.

Việc đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng trong việc chống sạt lở, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời phục vụ phát triển giao thông nông thôn.