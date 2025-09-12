(GLO)- Trong 3 ngày (10 đến 12-9), đoàn công tác do Sở Y tế tỉnh Gia Lai chủ trì, tham gia có đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các công ty xây dựng, đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng 18 Trạm y tế phía Tây tỉnh Gia Lai.

Tham gia đoàn nghiệm thu còn có đại diện Trung tâm Y tế: Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Phú Thiện, Krông Pa, Kbang, Đak Đoa; đại diện lãnh đạo Trạm y tế và UBND các xã được đầu tư xây dựng.

Trạm y tế xã Đak Sơ Mei (1 trong 18 Trạm y tế) đã hoàn thành xây dựng được nghiệm thu. Ảnh: CTV

Dự án xây dựng 18 Trạm y tế với tổng kinh phí đầu tư trên 98 tỷ đồng gồm xây mới và bổ sung trang thiết bị y tế cho 18 trạm y tế phía Tây tỉnh Gia Lai thuộc Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Gia Lai. Nguồn vốn đầu tư do Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ.

Việc sửa chữa, xây mới các trạm y tế là cần thiết nhằm giúp trạm y tế có đủ cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện thực hiện tốt hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Qua thời gian thi công, 18 Trạm y tế đã hoàn thành các hạng mục, yêu cầu đề ra và sau nghiệm thu sẽ bàn giao về các địa phương để đưa vào hoạt động.

Trạm Y tế xã Ia Hiao. Ảnh CTV

Trước đó, giai đoạn 2022-2024, tỉnh Gia Lai (cũ) đã đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới 59 trạm y tế tuyến xã với tổng số tiền 130 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội thuộc lĩnh vực y tế. Qua đầu tư xây dựng, tỉnh đã củng cố và kiện toàn hệ thống y tế tuyến xã, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngay từ tuyến y tế cơ sở, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.