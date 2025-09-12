Hoàn thành công trình xây dựng 18 Trạm y tế phía Tây tỉnh Gia Lai

Tham gia đoàn nghiệm thu còn có đại diện Trung tâm Y tế: Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Phú Thiện, Krông Pa, Kbang, Đak Đoa; đại diện lãnh đạo Trạm y tế và UBND các xã được đầu tư xây dựng.
Dự án xây dựng 18 Trạm y tế với tổng kinh phí đầu tư trên 98 tỷ đồng gồm xây mới và bổ sung trang thiết bị y tế cho 18 trạm y tế phía Tây tỉnh Gia Lai thuộc Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Gia Lai. Nguồn vốn đầu tư do Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ.
Việc sửa chữa, xây mới các trạm y tế là cần thiết nhằm giúp trạm y tế có đủ cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện thực hiện tốt hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Qua thời gian thi công, 18 Trạm y tế đã hoàn thành các hạng mục, yêu cầu đề ra và sau nghiệm thu sẽ bàn giao về các địa phương để đưa vào hoạt động.
Trước đó, giai đoạn 2022-2024, tỉnh Gia Lai (cũ) đã đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới 59 trạm y tế tuyến xã với tổng số tiền 130 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội thuộc lĩnh vực y tế. Qua đầu tư xây dựng, tỉnh đã củng cố và kiện toàn hệ thống y tế tuyến xã, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngay từ tuyến y tế cơ sở, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.