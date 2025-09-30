Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Đại diện Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương và nhà tài trợ tặng xe đạp tiếp sức đến trường cho các em học sinh Trường THCS Ngô Quyền, xã Ia Dreh. Ảnh: CTV

Theo đó, đại diện Câu lạc bộ đã trao tặng 12 chiếc xe đạp mới, tổng trị giá 18 triệu đồng cho các em học sinh nghèo, khó khăn của Trường THCS Ngô Quyền nhằm giúp các em có thêm điều kiện và động lực đến trường, phấn đấu học tập tốt. Kinh phí mua xe đạp do Câu lạc bộ vận động các công ty và nhà hảo tâm hỗ trợ.

Được biết, Trường THCS Ngô Quyền đứng chân trên địa bàn xã Ia Dreh-là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai. Trường hiện có gần 486 học sinh; trong đó có gần 100% học sinh dân tộc thiểu số, trên 30% học sinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo.