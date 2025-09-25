An cư cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Krong

(GLO)- Từ nguồn vốn Dự án 2 về quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều dự án xây dựng khu dân cư tập trung tại các làng Tăng Lăng, Sơ Lam, Hro, Klếch (xã Krong).

Ðây không chỉ là giải pháp cấp bách về chỗ ở, mà còn là bước đi chiến lược nhằm phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Những ngày cuối tháng 9, không khí thi công thực hiện dự án bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư làng Tăng Lăng diễn ra rất khẩn trương. Máy múc, xe tải rầm rập vào ra; những đội thợ tranh thủ nắng ráo để san nền, làm đường, dựng cổng, lắp đặt hệ thống nước và điện. Tại các vị trí xây dựng khác nhau trên diện tích hơn 6,5 ha, nhiều hạng mục cơ bản đã thành hình.

Nhà thầu tăng cường thêm máy móc, thiết bị xây dựng các hạng mục còn lại tại dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư làng Tăng Lăng. Ảnh: D.Đ

Tại một số khu bố trí dân cư đã hoàn thiện trước đó, huyện Kbang (cũ) cũng đã bàn giao 6 lô đất cho các hộ dân vào xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Sau khi công trình hoàn thành, xã Krong sẽ tiếp tục bố trí đất cho 51 hộ dân còn lại chưa có đất ở và tổ chức sắp xếp, ổn định tại chỗ cho 29 hộ ở làng Tăng Lăng.

Anh Đinh Thỡ (29 tuổi, ở khu bố trí dân cư làng Tăng Lăng) cho biết: "Trước đây, gia đình tôi phải ở nhờ đất của họ hàng, dựng ngôi nhà tạm chưa đầy 20 m², vừa chật chội, vừa thiếu an toàn. Đầu năm 2025, gia đình tôi được cấp 300 m² đất ở và được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà. Tôi đã vay thêm 30 triệu đồng để dựng căn nhà cấp 4 rộng hơn 50 m². Nhờ bà con giúp ngày công, gia đình đã có nơi ở ổn định".

Chung niềm vui, ông Đinh Rõt (45 tuổi) chia sẻ: “Trước đây, đường sá đi lại khó khăn, mùa mưa lầy lội, vận chuyển nông sản rất vất vả. Nay về nơi ở mới, đường thông thoáng, lại gần rẫy, cuộc sống thuận lợi hơn rất nhiều”.

Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư làng Sơ Lam cơ bản đã hoàn thành các hạng mục san nền, đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cấp điện. Ảnh: D.Đ

Đối với dự án bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư làng Sơ Lam, các hạng mục san nền, làm đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cấp điện đã cơ bản hoàn thành. Nơi đây sẽ bố trí đất ở cho 36 hộ, sắp xếp tại chỗ 18 hộ, ưu tiên cho hộ nghèo, cận nghèo và thiếu đất ở lâu nay.

Ông Đinh Blar (42 tuổi, làng Sơ Lam) cho biết: “Nhiều năm nay, gia đình sống tạm ven sông Ba. Cứ đến mùa lũ, cả nhà lại phập phồng lo sợ, có khi phải chạy sang nhà hàng xóm trú nhờ. Nay dự án sắp hoàn thành, chúng tôi mừng khôn xiết vì sắp có nơi ở an toàn. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã lo cho bà con nhiều như vậy”.

Theo UBND xã Krong, trước kia, người dân thường sống rải rác, có hộ dựng nhà ven sông suối để lấy nước sinh hoạt, sản xuất nên tiềm ẩn rủi ro và thiếu hạ tầng thiết yếu. Từ tháng 3-2023, huyện Kbang (cũ) đã triển khai dự án bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư ở các làng Tăng Lăng, Hro, Sơ Lam, Klếch với tổng diện tích xây dựng gần 17,4 ha, phục vụ 235 hộ (173 hộ di dời tập trung, 62 hộ ổn định tại chỗ).

Tổng vốn thực hiện hơn 69,4 tỷ đồng, thuộc Dự án 2 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đến nay, khối lượng công việc đạt trên 90%, dự kiến tháng 11-2025, dự án sẽ hoàn thành, bàn giao.

Ông Nguyễn Công Đạo-Bí thư Đảng ủy xã Krong-cho hay: Xã đề nghị các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch để sớm bàn giao nơi ở mới cho bà con. Khi hoàn thành, xã sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng để sắp xếp dân cư theo nhóm hộ, dòng họ hoặc bốc thăm công khai; đồng thời, đẩy nhanh thủ tục phân lô, xét duyệt theo quy định.

Đảng ủy xã cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội xã tăng cường hỗ trợ bà con di chuyển nhà, vận động vay vốn, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để ổn định sinh kế, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.