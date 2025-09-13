An Vinh phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Thời gian qua, xã An Vinh (sáp nhập từ các xã An Vinh, An Trung, An Dũng thuộc huyện An Lão cũ) luôn xác định mỗi đảng viên không chỉ lan tỏa chủ trương, chính sách mà còn trực tiếp tham gia, dẫn dắt phát triển kinh tế-xã hội, giúp cải thiện đời sống nhân dân, củng cố tinh thần đoàn kết.

Đồng hành cùng nhân dân

Thôn 2 An Dũng có 138 hộ với 521 nhân khẩu, hơn 98% là đồng bào H’re. Thời gian qua, Chi bộ thôn đã phân công 22 đảng viên phụ trách 22 nhóm hộ, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn bà con tham gia các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững được Nhà nước hỗ trợ. Cách làm này giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống.

Đảng viên thuộc Chi bộ thôn 2 An Dũng trực tiếp đến nhà người dân tuyên truyền các chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Duy Đăng

Năm 2023, trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, UBND xã An Dũng (cũ) phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Dược liệu hữu cơ Bidiphar (Biormed) triển khai dự án liên kết trồng cây thìa canh. Hưởng ứng dự án, các đảng viên đã vận động 18 hộ nghèo ở thôn 2 An Dũng tham gia trồng 0,9 ha, góp phần tạo việc làm, cải thiện sinh kế.

Điển hình là hộ ông Đinh Văn Hâm (43 tuổi, người H’re, ở thôn 2 An Dũng), trước đây thuộc diện hộ nghèo, kinh tế chỉ trông vào 1,5 sào lúa và 1 ha keo. Sau khi tham gia dự án, ông trồng 2 sào cây thìa canh, mỗi năm thu 3 vụ, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập mới.

Theo ông Đinh Văn Đếp, Bí thư Chi bộ thôn 2 An Dũng, việc phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đảng viên vừa là cầu nối đưa chính sách vào đời sống, vừa gương mẫu vận động bà con áp dụng kỹ thuật, vay vốn tín dụng chính sách để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, số hộ nghèo ở thôn giảm mạnh, từ 59 hộ (đầu năm 2024) còn 16 hộ, khẳng định vai trò nòng cốt của đội ngũ đảng viên.

Tại thôn 1, trước đây, nhiều hộ dân từng thiếu đất sản xuất. Cuối tháng 8-2024, UBND huyện An Lão (cũ) trao 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (50 năm) cho 20 hộ dân với tổng diện tích 18,1 ha để canh tác. Ngay sau đó, các đảng viên địa bàn đã vận động người dân vay vốn tín dụng chính sách để trồng keo lai, xen canh cây nông nghiệp mới. Nhờ vậy, bà con có điều kiện mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Chị Đinh Thị Deng (33 tuổi, người H’re, ở thôn 1) chia sẻ: “Là đảng viên, tôi luôn tự nhắc mình phải đi đầu, nêu gương trong lao động sản xuất để bà con tin và làm theo. Không chỉ tuyên truyền, chúng tôi còn cùng dân làm, hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm. Thấy từng hộ mạnh dạn vay vốn, trồng rừng rồi dần thoát nghèo, tôi càng hiểu rõ trách nhiệm của đảng viên là phải đồng hành thật sự với dân để thôn ngày càng đổi thay”.

Chú trọng phát triển nguồn đảng viên kế cận

Theo ông Đinh Văn Lanh-Trưởng ban Xây dựng Đảng xã An Vinh, phát triển đảng viên, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm. Ngay từ đầu năm, các tổ chức cơ sở đảng đã rà soát, nắm chắc nguồn đoàn viên, quần chúng ưu tú, chiến sĩ dân quân tự vệ, nông dân sản xuất giỏi… bảo đảm tiêu chuẩn độ tuổi, trình độ để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Ông Đinh Văn Hâm (giữa) giới thiệu với các đảng viên Chi bộ thôn 2 An Dũng về hiệu quả của Dự án liên kết trồng cây thìa canh mang lại. Ảnh: Duy Đăng

Toàn xã hiện có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (18 chi bộ thôn, 1 chi bộ CA, 1 chi bộ Quân sự, 1 chi bộ Y tế, 6 chi bộ trường và 2 Đảng bộ khối cơ quan). Giai đoạn 2020 - 2025, các chi bộ đã kết nạp 128 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 3,4%/năm, nâng tổng số đảng viên Đảng bộ lên 737 đồng chí.

Bà Đinh Thị Xinh (người H’re), Bí thư Chi bộ thôn 4 An Trung, cho biết: “Chúng tôi chú trọng phát hiện nhân tố tích cực trong lao động sản xuất, phong trào ở địa phương; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng, khích lệ tinh thần phấn đấu vào Đảng. Có như vậy mới bảo đảm nguồn kế cận, nâng cao sức chiến đấu của chi bộ”.

Ông Trịnh Hồng Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Vinh, cho biết: “Nhiệm kỳ 2025-2030, xã An Vinh đặt mục tiêu kết nạp đảng viên mới bình quân hằng năm đạt 3 - 4% so với tổng số đảng viên Đảng bộ. Đảng ủy xã sẽ tập trung phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm của mỗi đảng viên, vừa tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, vừa đi đầu trong các phong trào phát triển KT-XH, trực tiếp dìu dắt, đồng hành cùng nhân dân. Với sự quyết tâm đó, An Vinh sẽ khai thác tốt tiềm năng, phát huy nội lực, phấn đấu đưa xã thoát nghèo trước năm 2030”.