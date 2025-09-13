Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

An Vinh phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DUY ĐĂNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thời gian qua, xã An Vinh (sáp nhập từ các xã An Vinh, An Trung, An Dũng thuộc huyện An Lão cũ) luôn xác định mỗi đảng viên không chỉ lan tỏa chủ trương, chính sách mà còn trực tiếp tham gia, dẫn dắt phát triển kinh tế-xã hội, giúp cải thiện đời sống nhân dân, củng cố tinh thần đoàn kết.

Đồng hành cùng nhân dân

Thôn 2 An Dũng có 138 hộ với 521 nhân khẩu, hơn 98% là đồng bào H’re. Thời gian qua, Chi bộ thôn đã phân công 22 đảng viên phụ trách 22 nhóm hộ, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn bà con tham gia các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững được Nhà nước hỗ trợ. Cách làm này giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống.

Đảng viên thuộc Chi bộ thôn 2 An Dũng trực tiếp đến nhà người dân tuyên truyền các chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Duy Đăng
Đảng viên thuộc Chi bộ thôn 2 An Dũng trực tiếp đến nhà người dân tuyên truyền các chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Duy Đăng

Năm 2023, trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, UBND xã An Dũng (cũ) phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Dược liệu hữu cơ Bidiphar (Biormed) triển khai dự án liên kết trồng cây thìa canh. Hưởng ứng dự án, các đảng viên đã vận động 18 hộ nghèo ở thôn 2 An Dũng tham gia trồng 0,9 ha, góp phần tạo việc làm, cải thiện sinh kế.

Điển hình là hộ ông Đinh Văn Hâm (43 tuổi, người H’re, ở thôn 2 An Dũng), trước đây thuộc diện hộ nghèo, kinh tế chỉ trông vào 1,5 sào lúa và 1 ha keo. Sau khi tham gia dự án, ông trồng 2 sào cây thìa canh, mỗi năm thu 3 vụ, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập mới.

Theo ông Đinh Văn Đếp, Bí thư Chi bộ thôn 2 An Dũng, việc phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đảng viên vừa là cầu nối đưa chính sách vào đời sống, vừa gương mẫu vận động bà con áp dụng kỹ thuật, vay vốn tín dụng chính sách để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, số hộ nghèo ở thôn giảm mạnh, từ 59 hộ (đầu năm 2024) còn 16 hộ, khẳng định vai trò nòng cốt của đội ngũ đảng viên.

Tại thôn 1, trước đây, nhiều hộ dân từng thiếu đất sản xuất. Cuối tháng 8-2024, UBND huyện An Lão (cũ) trao 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (50 năm) cho 20 hộ dân với tổng diện tích 18,1 ha để canh tác. Ngay sau đó, các đảng viên địa bàn đã vận động người dân vay vốn tín dụng chính sách để trồng keo lai, xen canh cây nông nghiệp mới. Nhờ vậy, bà con có điều kiện mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Chị Đinh Thị Deng (33 tuổi, người H’re, ở thôn 1) chia sẻ: “Là đảng viên, tôi luôn tự nhắc mình phải đi đầu, nêu gương trong lao động sản xuất để bà con tin và làm theo. Không chỉ tuyên truyền, chúng tôi còn cùng dân làm, hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm. Thấy từng hộ mạnh dạn vay vốn, trồng rừng rồi dần thoát nghèo, tôi càng hiểu rõ trách nhiệm của đảng viên là phải đồng hành thật sự với dân để thôn ngày càng đổi thay”.

Chú trọng phát triển nguồn đảng viên kế cận

Theo ông Đinh Văn Lanh-Trưởng ban Xây dựng Đảng xã An Vinh, phát triển đảng viên, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm. Ngay từ đầu năm, các tổ chức cơ sở đảng đã rà soát, nắm chắc nguồn đoàn viên, quần chúng ưu tú, chiến sĩ dân quân tự vệ, nông dân sản xuất giỏi… bảo đảm tiêu chuẩn độ tuổi, trình độ để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Ông Đinh Văn Hâm (ở giữa) giới thiệu với các đảng viên Chi bộ thôn 2 An Dũng về hiệu quả của Dự án liên kết trồng cây thìa canh mang lại. Ảnh: Duy Đăng
Ông Đinh Văn Hâm (giữa) giới thiệu với các đảng viên Chi bộ thôn 2 An Dũng về hiệu quả của Dự án liên kết trồng cây thìa canh mang lại. Ảnh: Duy Đăng

Toàn xã hiện có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (18 chi bộ thôn, 1 chi bộ CA, 1 chi bộ Quân sự, 1 chi bộ Y tế, 6 chi bộ trường và 2 Đảng bộ khối cơ quan). Giai đoạn 2020 - 2025, các chi bộ đã kết nạp 128 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 3,4%/năm, nâng tổng số đảng viên Đảng bộ lên 737 đồng chí.

Bà Đinh Thị Xinh (người H’re), Bí thư Chi bộ thôn 4 An Trung, cho biết: “Chúng tôi chú trọng phát hiện nhân tố tích cực trong lao động sản xuất, phong trào ở địa phương; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng, khích lệ tinh thần phấn đấu vào Đảng. Có như vậy mới bảo đảm nguồn kế cận, nâng cao sức chiến đấu của chi bộ”.

Ông Trịnh Hồng Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Vinh, cho biết: “Nhiệm kỳ 2025-2030, xã An Vinh đặt mục tiêu kết nạp đảng viên mới bình quân hằng năm đạt 3 - 4% so với tổng số đảng viên Đảng bộ. Đảng ủy xã sẽ tập trung phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm của mỗi đảng viên, vừa tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, vừa đi đầu trong các phong trào phát triển KT-XH, trực tiếp dìu dắt, đồng hành cùng nhân dân. Với sự quyết tâm đó, An Vinh sẽ khai thác tốt tiềm năng, phát huy nội lực, phấn đấu đưa xã thoát nghèo trước năm 2030”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hồ Chí Minh - linh hồn của Cách mạng Tháng Tám

Chủ tịch Hồ Chí Minh - linh hồn của Cách mạng Tháng Tám

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)-Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một bản hùng ca bất diệt, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam. Với thiên tài, bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là linh hồn, là ngọn cờ dẫn dắt cuộc Cách mạng đi đến thành công.

Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Púch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho xã biên giới, nơi ý Đảng và lòng dân hòa quyện tạo thành sức mạnh để xây dựng quê hương vững mạnh về kinh tế, ổn định về quốc phòng-an ninh.

Kỷ niệm 95 năm ngành Tuyên giáo của Ðảng (1/8/1930 - 1/8/2025): Hành trình đầy vẻ vang

Kỷ niệm 95 năm ngành Tuyên giáo của Ðảng (1/8/1930 - 1/8/2025): Hành trình đầy vẻ vang

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Ðảng là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của ngành; đồng thời, bồi đắp thêm niềm tin, ý chí và quyết tâm đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong thời đại mới.

Tuyên truyền đại hội đảng các cấp: Thống nhất tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội

Tuyên truyền đại hội đảng các cấp: Thống nhất tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Ðể đại hội đảng nhiệm kỳ 2025-2030 thành công, thời điểm này, 135 đảng bộ xã, phường trong toàn tỉnh Gia Lai tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tinh thần phục vụ, hiệu lực quản trị công

Âm mưu, thủ đoạn lợi dụng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy để “bất tuân dân sự”

Chính trị

(GLO)- Thời gian qua, lợi dụng một số khó khăn bước đầu trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, các thế lực thù địch đã tuyên truyền, kích động các hành vi chống đối dưới danh nghĩa "bất tuân dân sự". Cần nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá để bảo vệ cuộc cách mạng này.

Gấp rút chuẩn bị chu đáo đại hội đảng bộ xã, phường

Gấp rút chuẩn bị chu đáo đại hội đảng bộ xã, phường

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Thời điểm này, cùng với việc đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy các xã, phường trong toàn tỉnh Gia Lai đã và đang gấp rút xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ, tổ chức lấy ý kiến tham gia của Nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền… đảm bảo kỳ đại hội thành công tốt đẹp.

Bí thư Huyện ủy Chư Sê Lý Anh Sang trao quyết định kết nạp đảng cho học sinh Trường THPT Trần Cao Vân . Ảnh: Minh Lý

Ươm mầm “hạt giống đỏ” trong trường học

Chính trị

(GLO)- Công tác phát triển đảng viên trong học đường của tỉnh Gia Lai những năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Điều này, không chỉ thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh mà còn tạo nguồn lực cho công tác xây dựng Đảng bằng những “hạt giống đỏ” giàu tri thức.

Hội Phụ nữ gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua

Hội Phụ nữ gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Gia Lai không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

null