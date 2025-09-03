Danh mục
Sức sống mới ở Ia Dom

(GLO)- Từ một xã biên giới còn nhiều khó khăn, sau 10 năm cán đích nông thôn mới, xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) hôm nay hiện lên với diện mạo mới.

Nông thôn thay áo mới

Cuối tháng 8, chúng tôi thăm lại Ia Dom-xã biên giới đầu tiên của Gia Lai cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2015. Một thập kỷ trôi qua, diện mạo vùng quê biên giới này khoác lên mình màu áo mới với nhiều nhà xây khang trang, đầy đủ vật dụng thiết yếu trong các gia đình, an ninh biên giới ổn định.

Trước đây, cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp phụ thuộc thời tiết, hạ tầng giao thông chỉ là những con đường đất nhỏ hẹp, hai bên đường chính về trung tâm xã còn nhiều ngôi nhà tạm.

Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước cùng sự đồng lòng của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, xã Ia Dom đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015. Thành tích này không chỉ thay đổi bộ mặt của xã mà còn trở thành động lực, niềm tin để các địa phương vùng khó của Gia Lai phấn đấu.

Điều và cà phê là những cây trồng chủ lực giúp người dân xã Ia Dom phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Ảnh: Lê Nam

Ông Trần Ngọc Phận-Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom-chia sẻ: “Đến nay, 100% tuyến đường trục xã, liên thôn được cứng hóa; đường nội đồng được bê tông hóa; nhà cửa kiên cố mọc lên san sát; sân vườn trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan sạch đẹp.

Xã Ia Dom có 7 thôn, làng với 2.200 hộ, hơn 8.680 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,68%, đặc biệt tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm khoảng 60%, trong đó nhiều hộ dân có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Hiện toàn xã có 5 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao; đồng thời xây dựng các chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm đối với sầu riêng, yến sào”.

Không chỉ giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới, Ia Dom còn có nhiều làng đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện toàn xã có 6/7 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Làng Mook Đen 2 có 339 hộ với 1.760 nhân khẩu, trong đó hơn 45% là đồng bào dân tộc thiểu số. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ: đường giao thông nông thôn bê tông, nhựa hóa gần 100%; điện lưới kéo đến từng nhà; nhiều tuyến đường được tô điểm bằng “con đường hoa”, “hàng rào xanh”, đèn điện chiếu sáng. Nhà tạm, nhà dột nát đã được thay thế bằng những ngôi nhà kiên cố, khang trang.

Già làng Siu Deo kể: “Trước kia, đường sá nhỏ hẹp, chủ yếu là đường đất; đời sống người dân còn khó khăn, thiếu thốn. Nhờ chương trình nông thôn mới, mọi thứ đã thay đổi, đời sống bà con khấm khá hơn, có nhà xây, phương tiện nghe nhìn, xe máy, ô tô... Ngoài ra, bà con có ý thức giữ gìn vệ sinh, chăm lo sản xuất, cuộc sống ổn định hơn”.

Sức sống mới ở xã vùng biên

Đến xã Ia Dom hôm nay, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những tuyến đường bê tông hóa, nhựa hóa, những ngôi nhà mới khang trang. Đây là biểu tượng của ý chí và khát vọng vươn lên của người dân nơi phên giậu Tổ quốc.

1-4777.jpg
Đến xã Ia Dom chúng ta dễ dàng cảm nhận rõ sự “thay da đổi thịt” trên vùng đất biên giới. Ảnh: Lê Nam

Ông Trần Ngọc Phận thông tin thêm: Xã Ia Dom phấn đấu đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,59%; tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ bao phủ BHYT khoảng 90%. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội phát triển đồng bộ: tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở bậc THCS đạt 99%; 80% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 75% thôn, làng đạt chuẩn văn hóa.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom, xã phấn đấu đến năm 2030 nâng thu nhập bình quân từ 55 triệu đồng lên 80 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,68% xuống dưới 1,05%; mỗi năm thành lập 3-4 doanh nghiệp để liên kết, hỗ trợ phát triển kinh tế; đồng thời tăng thu ngân sách 10-20% so với năm trước.

“Chúng tôi xác định xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng. Vì vậy, xã tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó chú trọng tiêu chí thu nhập, môi trường và văn hóa. Cùng với phát triển kinh tế, chúng tôi luôn giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân nơi biên giới. Đây là tiền đề quan trọng để xã Ia Dom phát triển bền vững”-ông Phận nhấn mạnh.

