Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

Ngọt ngào mùa mía tím

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC DUY NGỌC DUY R'Ô HOK
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Trên quốc lộ 25, đoạn qua thôn Phú Cường (xã Chư Sê), những bó mía tươi rói, thân tím óng được người dân bày bán dọc đường. Gắn bó nhiều năm với loại cây này, anh Phùng Minh Tuấn (ở dốc Phú Cường) cho biết, mía tím vốn có nguồn gốc từ các tỉnh phía Bắc, được đưa về trồng ở địa phương hơn 10 năm trước và nhanh chóng thích nghi với vùng đất này.

102.jpg
Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá. Ảnh: Ngọc Duy

Hiện gia đình anh Tuấn trồng khoảng 1,5 sào mía tím, chi phí đầu tư ban đầu khoảng 6 triệu đồng/ha, chủ yếu là tiền giống. Mỗi sào, anh thu hoạch được hơn 4.000 cây. Anh còn thu mua mía tím từ bà con trong xã để bán lại.

“Mía tím được nhiều thương lái đến từ TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, TP Huế... tìm mua. Nhờ cây mía tím, vợ chồng tôi có thu nhập ổn định. Đây là loại cây phù hợp với vùng đất khô cằn, ít vốn nhưng cho hiệu quả cao nếu chăm đúng cách”- anh Tuấn chia sẻ.

Từ khi vụ thu hoạch mía tím bắt đầu, anh Ksor Beh (làng Yar, xã Biển Hồ) cũng tất bật từ sáng sớm đến chiều muộn. Năm nay, gia đình anh trồng 1 sào mía tím. Một mình anh vừa cắt mía, vừa bó lại rồi chất lên xe mang ra trung tâm xã bán.

“Năm nay mưa nhiều nên việc thu hoạch kéo dài, thân mía dễ bị ẩm hơn so với mọi năm. Năng suất có giảm đôi chút nhưng mía vẫn ngọt, chắc, bán được nhiều. Dù vất vả nhưng tôi phấn khởi vì có nguồn thu nhập đều đặn”- anh Beh chia sẻ.

Tại tuyến tỉnh lộ 664 (đoạn qua làng Klah 1, xã Ia Hrung), nhiều người dân quen với hình ảnh chiếc xe công nông của gia đình chị Mí Tê Ra (làng Nhao 2, xã Gào) bán mía tím. Mỗi ngày, chị bán khoảng 400 cây mía tím.

Trước đây, gia đình chị Mí Tê Ra có 5 sào ruộng lúa nhưng do thiếu nước tưới, chuột phá hoại nên năng suất thấp. Khoảng 10 năm nay, gia đình chị chuyển sang trồng mía tím.

“Mỗi sào, mình thu được khoảng 4.000 cây mía. Vụ năm nay, gia đình tôi trồng 5 sào mía, ước tính mỗi sào mía có thể thu về hơn 25 triệu đồng sau khi trừ chi phí”- chị vui vẻ nói.

Theo chị Mí Tê Ra, mía tím trồng trên đất ruộng tuy không cao lớn bằng trồng ở gò đồi, nhưng lại ngọt và chắc hơn. Thời gian từ khi trồng đến lúc thu hoạch khoảng 8 tháng, lâu hơn trồng lúa nhưng lợi nhuận cao gấp nhiều lần.

Ngoài mía nhà trồng, chị còn thu mua thêm của bà con trong làng để bán lẻ và bán sỉ cho thương lái ở các tỉnh, thành, giúp gia đình có thêm nguồn thu ổn định.

101.jpg
Mía tím được người dân bày bán tại khu vực xã Gào. Ảnh: R’ô Hok

Cũng chọn trồng mía tím, chị Rơ Lan Mil (làng Nhao 1, xã Gào) cho biết: “Nhà tôi bắt đầu trồng mía từ năm 2023. Năm nay, gia đình trồng 1,5 sào mía. Trung bình mỗi ngày, tôi thu hoạch và bán ở chợ khoảng 70 cây mía. Nhờ có vườn mía, cuộc sống gia đình tôi được cải thiện, có tiền sửa nhà và nuôi con ăn học”.

Là người có kinh nghiệm trồng mía tím, ông Kpă Pyui - Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Nhao 1 (xã Gào) cho hay: “Làng có 217 hộ và phần lớn đều trồng mía tím với tổng diện tích khoảng 15 ha. Mía tím là cây trồng không kén đất, chịu hạn tốt và chi phí đầu tư thấp. Giá mía tím hiện dao động trong khoảng 8.000 - 10.000 đồng/cây, có lúc cuối mùa lên tới 15.000 - 20.000 đồng/cây do khan hàng. Gia đình tôi năm nay trồng 1 sào mía và dự định bán vào cuối vụ để được giá tốt hơn”.

Vị ngon đặc trưng khiến mía tím được nhiều người ưa chuộng. Anh Nguyễn Tô Quang Sỹ (phường Pleiku) chia sẻ: “Mía tím vùng cao nguyên Gia Lai có vị ngọt thanh. Mỗi lần tôi đều mua vài bó để dùng và biếu người thân, như một món quà quê mang hương vị phố núi”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

(GLO)- Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, những năm gần đây, ngành mía đường Gia Lai có mức tăng trưởng tương đối ổn định. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cộng đồng trách nhiệm xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

Ðồng lòng chung sức, vững bước đi lên

Xã Bình Hiệp huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa trải qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn. Phát huy thành tích đạt được, trong 5 năm tới, xã huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định 3 vùng kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển.

Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Púch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho xã biên giới, nơi ý Đảng và lòng dân hòa quyện tạo thành sức mạnh để xây dựng quê hương vững mạnh về kinh tế, ổn định về quốc phòng-an ninh.

An Nhơn Đông nỗ lực phát triển năng động

An Nhơn Đông đặt mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 14-8, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện chính trị quan trọng này sẽ định hình hướng đi chiến lược cho sự phát triển nhanh, toàn diện, bền vững của phường An Nhơn Đông trong giai đoạn mới.

Ia Hiao khát vọng vươn lên

Ia Hiao khát vọng vươn lên

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng mà còn là dịp để Đảng bộ xã nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp thêm lửa cho những khát vọng mới bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

null