Khai mạc Ngày trưng bày và giới thiệu sản phẩm 2025 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 30-8, tại Trung tâm thương mại TTC Plaza Gia Lai (số 53, đường Quang Trung, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), TTC Plaza Gia Lai phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp khai mạc Ngày trưng bày và giới thiệu sản phẩm năm 2025 với chủ đề “TTC Plaza kết nối – Doanh nghiệp đồng hành”.

Sự kiện diễn ra trong 2 ngày (30 và 31-8) với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp; gian hàng OCOP, dịch vụ, du lịch, thời trang; giao lưu nghệ thuật, trải nghiệm ẩm thực.

20250830-094419.jpg
Các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại sự kiện. Ảnh: Ngọc Duy

Điểm nhấn của chương trình là phần đấu giá vải may áo dài của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam (TP. Hồ Chí Minh) nhằm gây quỹ tặng áo dài cho nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai và triển lãm tranh “Sắc hoa” của họa sĩ Mai Quý Ngọc - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai.

Bên cạnh đó, khách tham quan có thể tham gia bốc thăm may mắn, thưởng thức ẩm thực miễn phí. Sự kiện còn là dịp để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, kết nối hợp tác, đồng thời mang đến cho người dân phố núi không gian trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật.

Tối 31-8 sẽ diễn ra chương trình văn nghệ “Giai điệu độc lập” chào mừng Quốc khánh 2-9.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

doanh-nghiep-thuyet-trinh-san-pham-voi-khach-tham-quan-tai-su-kien.jpg
Các doanh nghiệp thuyết trình, giới thiệu sản phẩm đến khách tham quan tại sự kiện. Ảnh: Ngọc Duy
20250830-1049551.jpg
Khách tham quan trải nghiệm cà phê Gia Lai tại quầy Ivy Tea tại sự kiện. Ảnh: Ngọc Duy
20250830-093116.jpg
Nhà thiết kế Nguyễn Hạnh (giữa) cùng các thành viên Câu lạc bộ Áo dài Sống Xanh Pleiku chuẩn bị sản phẩm mini size tại sự kiện. Ảnh: Ngọc Duy
20250830-101131.jpg
Khách tham quan triển lãm tranh "Sắc hoa" của họa sĩ Mai Quý Ngọc. Ảnh: Ngọc Duy
