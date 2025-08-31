Khai mạc Ngày trưng bày và giới thiệu sản phẩm 2025 tại Gia Lai

Sự kiện diễn ra trong 2 ngày (30 và 31-8) với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp; gian hàng OCOP, dịch vụ, du lịch, thời trang; giao lưu nghệ thuật, trải nghiệm ẩm thực.
Điểm nhấn của chương trình là phần đấu giá vải may áo dài của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam (TP. Hồ Chí Minh) nhằm gây quỹ tặng áo dài cho nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai và triển lãm tranh “Sắc hoa” của họa sĩ Mai Quý Ngọc - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai.
Bên cạnh đó, khách tham quan có thể tham gia bốc thăm may mắn, thưởng thức ẩm thực miễn phí. Sự kiện còn là dịp để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, kết nối hợp tác, đồng thời mang đến cho người dân phố núi không gian trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật.
Tối 31-8 sẽ diễn ra chương trình văn nghệ “Giai điệu độc lập” chào mừng Quốc khánh 2-9.
Một số hình ảnh tại sự kiện: