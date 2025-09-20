Gia đình đi xe máy vào Nam chữa bệnh, được Cảnh sát giao thông tận tình giúp đỡ

Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 19-9, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Tuy Phước đang thực hiện nhiệm vụ trên quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa bàn thôn Trà Lương, xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai) thì phát hiện một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, cần sự giúp đỡ.

Chiếc xe máy mà người chồng dùng để chở vợ con đi từ Gia Lai vào TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐVCC

“Người chồng cưỡi chiếc xe Cub cũ kỹ, trơ khung, chở theo người vợ bồng con gái, đồ đạc đùm túm, trông rất mệt mỏi, khổ sở. Chúng tôi hỏi thăm thì mới biết anh đang đưa vợ con vào TP. Hồ Chí Minh khám, chữa bệnh; vì để dành dụm tiền lo chi phí thuốc men nên phải di chuyển bằng xe máy”, Thiếu tá Nguyễn Anh Việt - cán bộ Tổ tuần tra kiểm soát, kể lại.

Qua tìm hiểu, lực lượng CSGT biết được hoàn cảnh của gia đình. Người chồng là anh Nguyễn Hồ Duy Bình (SN 1993, trú tại khu phố Liễu An Nam, phường Hoài Nhơn Bắc), vợ là chị Lê Thị Thanh Tâm (SN 1987), bé gái con của anh chị là Nguyễn Lê Bảo N. (SN 2021).

Anh Bình (bìa phải) cùng vợ con được lực lượng CSGT và nhà xe Hoàng Long - Hưng Cường hỗ trợ di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐVCC

Hoàn cảnh gia đình anh Bình hết sức éo le. Chị Tâm bị bệnh tiểu đường nhiều năm qua, trong khi đó cháu N. bị câm điếc bẩm sinh và nhão cơ hoành. Bác sĩ chẩn đoán cháu N. đang có khối u ở phổi, cần phải thường xuyên tái khám, theo dõi để chờ ngày phẫu thuật.

Vợ chồng anh Bình có 2 con gái, cháu lớn đang học lớp 8, gửi ở nhà cho ông bà nội trông nom. Anh làm thuê làm mướn thu nhập bấp bênh, chị sức khỏe suy yếu lại thường phải nhập viện điều trị nên kinh tế vô cùng khó khăn. Từ đầu năm đến nay anh Bình đã nhiều lần đưa vợ con vào TP. Hồ Chí Minh khám bệnh bằng xe máy.

Gia đình anh Bình được bố trí giường nằm chu đáo, hỗ trợ miễn phí tiền vé và ăn cơm dọc đường. Ảnh: ĐVCC

Thường khi vào đến nơi, sau khi đưa vợ con vào viện, anh Bình dùng chính chiếc xe máy ấy đi xin làm phụ hồ, bán bong bóng dạo khắp thành phố kiếm tiền lo sinh hoạt phí hằng ngày, tiền thuốc men cho vợ con. Tối đến cả nhà quây quần trong bệnh viện. Ngày xuất viện, cả nhà lại bắt đầu hành trình về quê bằng chiếc xe máy ấy.

Cảm thương hoàn cảnh của gia đình, các cán bộ Trạm CSGT Tuy Phước đã giúp đỡ, san sẻ bằng cách đón xe khách để gia đình di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh miễn phí, đảm bảo an toàn, nhanh chóng để chữa bệnh cho hai mẹ con. Chiếc xe máy cũng được gửi đi cùng để anh Bình sử dụng đi lại, mưu sinh trong thời gian vợ con chữa bệnh.

Chiếc xe máy được gửi theo cùng để anh Bình sử dụng đi làm trong thời gian vợ con nằm viện. Ảnh: ĐVCC

“Lần này may nhờ có cán bộ CSGT giúp đỡ, nếu không thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới đến nơi. Xe nát lắm rồi, con gái hiếu động nhảy nhót nên không thể đi nhanh, nắng quá thì say nắng, mưa thì phải dừng, chưa kể nhiều lúc đang đi xe lủng bánh, trục trặc”-anh Bình xúc động kể.