Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia đình đi xe máy vào Nam chữa bệnh, được Cảnh sát giao thông tận tình giúp đỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 19-9, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT-Công an tỉnh Gia Lai) kịp thời phát hiện, giúp đỡ người đàn ông cưỡi xe máy tồi tàn đưa vợ con vào TP. Hồ Chí Minh chữa bệnh.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 19-9, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Tuy Phước đang thực hiện nhiệm vụ trên quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa bàn thôn Trà Lương, xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai) thì phát hiện một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, cần sự giúp đỡ.

1-85.jpg
Chiếc xe máy mà người chồng dùng để chở vợ con đi từ Gia Lai vào TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐVCC

“Người chồng cưỡi chiếc xe Cub cũ kỹ, trơ khung, chở theo người vợ bồng con gái, đồ đạc đùm túm, trông rất mệt mỏi, khổ sở. Chúng tôi hỏi thăm thì mới biết anh đang đưa vợ con vào TP. Hồ Chí Minh khám, chữa bệnh; vì để dành dụm tiền lo chi phí thuốc men nên phải di chuyển bằng xe máy”, Thiếu tá Nguyễn Anh Việt - cán bộ Tổ tuần tra kiểm soát, kể lại.

Qua tìm hiểu, lực lượng CSGT biết được hoàn cảnh của gia đình. Người chồng là anh Nguyễn Hồ Duy Bình (SN 1993, trú tại khu phố Liễu An Nam, phường Hoài Nhơn Bắc), vợ là chị Lê Thị Thanh Tâm (SN 1987), bé gái con của anh chị là Nguyễn Lê Bảo N. (SN 2021).

canh-sat-giao-thong-giup-do.jpg
Anh Bình (bìa phải) cùng vợ con được lực lượng CSGT và nhà xe Hoàng Long - Hưng Cường hỗ trợ di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐVCC

Hoàn cảnh gia đình anh Bình hết sức éo le. Chị Tâm bị bệnh tiểu đường nhiều năm qua, trong khi đó cháu N. bị câm điếc bẩm sinh và nhão cơ hoành. Bác sĩ chẩn đoán cháu N. đang có khối u ở phổi, cần phải thường xuyên tái khám, theo dõi để chờ ngày phẫu thuật.

Vợ chồng anh Bình có 2 con gái, cháu lớn đang học lớp 8, gửi ở nhà cho ông bà nội trông nom. Anh làm thuê làm mướn thu nhập bấp bênh, chị sức khỏe suy yếu lại thường phải nhập viện điều trị nên kinh tế vô cùng khó khăn. Từ đầu năm đến nay anh Bình đã nhiều lần đưa vợ con vào TP. Hồ Chí Minh khám bệnh bằng xe máy.

5-1230.jpg
Gia đình anh Bình được bố trí giường nằm chu đáo, hỗ trợ miễn phí tiền vé và ăn cơm dọc đường. Ảnh: ĐVCC

Thường khi vào đến nơi, sau khi đưa vợ con vào viện, anh Bình dùng chính chiếc xe máy ấy đi xin làm phụ hồ, bán bong bóng dạo khắp thành phố kiếm tiền lo sinh hoạt phí hằng ngày, tiền thuốc men cho vợ con. Tối đến cả nhà quây quần trong bệnh viện. Ngày xuất viện, cả nhà lại bắt đầu hành trình về quê bằng chiếc xe máy ấy.

Cảm thương hoàn cảnh của gia đình, các cán bộ Trạm CSGT Tuy Phước đã giúp đỡ, san sẻ bằng cách đón xe khách để gia đình di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh miễn phí, đảm bảo an toàn, nhanh chóng để chữa bệnh cho hai mẹ con. Chiếc xe máy cũng được gửi đi cùng để anh Bình sử dụng đi lại, mưu sinh trong thời gian vợ con chữa bệnh.

6.jpg
Chiếc xe máy được gửi theo cùng để anh Bình sử dụng đi làm trong thời gian vợ con nằm viện. Ảnh: ĐVCC

“Lần này may nhờ có cán bộ CSGT giúp đỡ, nếu không thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới đến nơi. Xe nát lắm rồi, con gái hiếu động nhảy nhót nên không thể đi nhanh, nắng quá thì say nắng, mưa thì phải dừng, chưa kể nhiều lúc đang đi xe lủng bánh, trục trặc”-anh Bình xúc động kể.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh.

Tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho học sinh khó khăn Trường THPT số 1 Phù Mỹ

Xã hội

(GLO)- Chiều 17-9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hệ thống xe máy Tiến Dũng tổ chức chương trình “An toàn giao giao thông cho nụ cười ngày mai” cho hơn 800 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ).

Bà Nguyễn Thị Hường (ở xã Nhơn Châu) được hỗ trợ xây nhà mới.

Lan tỏa nghĩa tình ở xã đảo Nhơn Châu

Đời sống

(GLO)- Những năm qua, công tác chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm.

Lực lượng Cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp đưa nạn nhân ra khu vực an toàn. Ảnh: N.L

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Cụm công nghiệp Phước An

Đời sống

(GLO)- Chiều 14-9, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Tuy Phước Tây diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Phát và Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Tín (Cụm công nghiệp Phước An).

Tặng quà trung thu cho trẻ em tại chương trình

Trao tặng 127 suất quà trung thu cho trẻ em xã Vĩnh Sơn

Từ thiện

(GLO)-Ngày 14-9, tại thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai), Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn phối hợp với Facebook Minh Hoàng và nhóm Thiện nguyện Yêu Thương An Nhơn tổ chức chương trình “Vui Tết Trung Thu-An toàn mỗi ngày”.

“Bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị

Những “bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị

Từ thiện

(GLO)- Suốt 15 năm qua, các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức ở Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng (TP Hồ Chí Minh) đã trở thành “bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị Gia Lai, giúp nhiều em vượt qua mặc cảm, trưởng thành, tự tin lập nghiệp và để lại những câu chuyện đẹp về nghị lực, tình người.

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm

Đời sống

(GLO)- Chiều 13-9, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (KCN Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc) diễn tập phương án chữa cháy và CNCH.

null