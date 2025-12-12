Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Góp phần giải quyết các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

(GLO)- Sau 40 ngày làm việc khẩn trương, khoa học và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra và bế mạc vào chiều 11-12.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Lý Tiết Hạnh-Phó Trưởng đoàn chuyên trách Ðoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai về kết quả kỳ họp.

▪ Thưa bà, đâu là những kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV?

- Trước hết, có thể khẳng định đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong thời gian dài (từ ngày 20-10 đến 11-12). Đây cũng là kỳ họp cuối cùng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, mang ý nghĩa quan trọng khi vừa thực hiện các nội dung thường kỳ, vừa tiến hành tổng kết công tác nhiệm kỳ nhằm giải quyết rất nhiều vấn đề theo đầy đủ các chức năng của Quốc hội. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 51 luật và 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Khối lượng lập pháp này chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm được ban hành của cả nhiệm kỳ. Các luật, nghị quyết được thông qua lần này không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, mà còn mở ra khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn phát triển mới. Cùng với công tác lập pháp, giám sát, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội cũng tiến hành tổng kết sâu sắc, toàn diện hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự theo đúng quy trình, quy định; đồng thời, thảo luận kỹ các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Các ý kiến đóng góp tại kỳ họp đều hướng tới mục tiêu: Đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Những kết quả trên phản ánh nỗ lực, cố gắng rất lớn của cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra và sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của cả các cơ quan liên quan trong quá trình soạn thảo, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo. Đồng thời, thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm rất cao của ĐBQH, các Đoàn ĐBQH trong quá trình nghiên cứu tài liệu kỹ lưỡng, tâm huyết và tham gia phát biểu ý kiến vào các dự thảo luật.

Các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tham gia kỳ họp. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

▪ Những nội dung mà các đại biểu của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tham gia thảo luận tại tổ và hội trường thu hút sự chú ý của cử tri. Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về những hoạt động này?

- Đúng như vậy! Tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai và các thành viên đã hoạt động tích cực, tham gia đầy đủ tại các phiên họp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân nói chung, cử tri Gia Lai nói riêng, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu, tham gia nhiều ý kiến có chất lượng tại các buổi thảo luận ở tổ và tại hội trường. Các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã tham gia 21 lượt phát biểu tại hội trường, 1 lượt tranh luận và 62 lượt phát biểu tại tổ. Trên tinh thần lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc ý kiến, kiến nghị của cử tri, nghiên cứu, chắt lọc từ thực tiễn, các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý, đề xuất, quyết định nhiều nội dung quan trọng về tình hình KT-XH năm 2025, kế hoạch năm 2026; ngân sách nhà nước năm 2025-2026; các chương trình mục tiêu quốc gia, các vấn đề quan trọng của đất nước... Bên cạnh đó, từ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã đại diện cho tiếng nói của cử tri kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực về nâng cao chất lượng hệ thống y tế, nhất là ở cơ sở; đầu tư giáo dục, nhất là quan tâm chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bảo vệ rừng bền vững gắn với nâng cao sinh kế cho người dân… Từ kiến nghị của các ĐBQH, trong đó có đại biểu của tỉnh Gia Lai, nhiều chương trình, chính sách mới đã được ban hành và triển khai trong thời gian tới như: điều chỉnh phân bổ ngân sách sớm hoàn thành các công trình trọng điểm quốc gia và hệ thống giao thông bị hư hỏng; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; giải pháp, cơ chế vận hành có hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp…

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh tham gia phát biểu tại hội trường trong Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

▪ Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với nhiều dấu ấn trong lập pháp và giám sát, bà kỳ vọng gì trong việc xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng gần gũi hơn với cuộc sống?

- Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, xung đột địa chính trị trên thế giới tác động mạnh đến đời sống KT-XH. Dù vậy, Quốc hội vẫn hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, tạo nhiều dấu ấn quan trọng trong lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Đối với Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn đã có 776 lượt phát biểu tại các phiên thảo luận tổ và hội trường. Đoàn đã tranh thủ lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để nghiên cứu một cách khoa học, có ý kiến phù hợp trong việc góp ý cho dự thảo Hiến pháp sửa đổi và các dự thảo luật, nghị quyết… Các giải pháp đó đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng xây dựng luật của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho Quốc hội. Nhiều đề xuất và ý kiến góp ý về xây dựng luật của Đoàn đã được tiếp thu và phát huy trong thực tiễn, góp phần cùng Quốc hội hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội; quyết định nhiều vấn đề trọng đại của đất nước, của địa phương. Các quyết sách lớn trong nhiệm kỳ có tác động lớn đến sự phát triển KT-XH ở địa phương như việc đầu tư xây dựng hạ tầng kết nối miền Trung-Tây Nguyên; xây dựng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku; giải quyết các vướng mắc về đất đai, đầu tư cho KHCN… là minh chứng cho sự gắn kết giữa ĐBQH với cử tri, thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của ĐBQH. Đồng thời, góp phần tháo gỡ được nhiều điểm nghẽn, nút thắt trong điều hành của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. Hướng tới nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (2026-2031), chúng tôi mong muốn công tác chuẩn bị bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, lựa chọn được những đại biểu xứng tầm, đủ bản lĩnh, trí tuệ và uy tín vào Quốc hội khóa mới.

▪ Xin cảm ơn bà!