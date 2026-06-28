(GLO)- Chiều 26-6, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kbang khóa I tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời cho ý kiến đối với các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động quan trọng của Đảng bộ xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định; diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 1.198 ha, vượt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý, bảo vệ rừng; quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 21,7 tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán năm; công tác giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đẩy mạnh.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; toàn Đảng bộ kết nạp 26 đảng viên mới, đạt 60,4% chỉ tiêu năm. Công tác kiểm tra, giám sát, dân vận và cải cách hành chính được quan tâm thực hiện.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Hạnh

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại và tập trung thảo luận, đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản; phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện; đẩy mạnh đào tạo nghề, giảm nghèo bền vững; nâng cao hiệu quả chuyển đổi số và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của người đứng đầu.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Dũng - Bí thư Đảng ủy xã đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của Đảng bộ xã; chuẩn bị chu đáo Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia góp ý đối với hai dự thảo gồm: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05, ngày 19/5/2026 của Tỉnh ủy Gia Lai về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn xã Kbang; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã thực hiện Nghị quyết số 05, ngày 7/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Dịp này, Thường trực Đảng ủy xã Kbang đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đảng viên Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh, vì có thành tích "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2021-2025); đồng thời tặng Giấy khen cho đảng viên Nguyễn Ngọc Phương Thảo, cán bộ Công an xã, đạt giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026.