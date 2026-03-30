Truy tìm tung tích người đàn ông đi xe đạp tử vong do tai nạn giao thông

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có thông báo truy tìm tung tích nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Chư Sê.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 10-3 tại km 1620+900 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Nông Trường, xã Chư Sê.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe đạp tử vong. Ảnh: Việt Hùng

Thời điểm trên, chị L.T.V. (SN 1988, trú tại xã Chư Sê) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ xã Chư Sê đi phường Pleiku đã va chạm với xe đạp do 1 người đàn ông điều khiển chạy phía trước cùng chiều.

Sau vụ tai nạn, chị V. bị xây xát nhẹ, người đàn ông bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trong tình trạng hôn mê. Đến ngày 17-3, nạn nhân đã tử vong mà không xác định được nhân thân, lai lịch. Hiện nạn nhân đã được UBND xã Chư Sê làm thủ tục chôn cất.

Được biết, người đàn ông có đặc điểm cao khoảng 1m7, thể tạng trung bình, độ tuổi khoảng 45, mu bàn tay trái có hình xăm chữ “KNOH”; khi xảy ra tai nạn đang mặc áo sơ mi dài tay màu xanh, quần tây dài màu đen.

Để phục vụ công tác xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo ai là người có thông tin về nhân thân, lai lịch của nạn nhân đề nghị liên hệ với điều tra viên Phạm Nghĩa Bình (SĐT 0913.409.438) để giải quyết theo quy định của pháp luật.