Gắn kết yêu thương, gieo niềm tin hướng thiện cho phạm nhân

Nhờ sự quan tâm, giáo dục, dạy nghề và hỗ trợ tái hòa nhập của trại, nhiều phạm nhân tìm thấy cơ hội làm lại cuộc đời, rèn luyện bản thân để sớm hòa nhập cộng đồng.

Kết nối yêu thương

Sáng sớm ngày 12-11, tại Trại giam Gia Trung (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Bộ CA-đóng tại địa bàn 2 xã Hra và Ayun), không khí rộn ràng hơn thường lệ với sự có mặt của 230 đại biểu, thân nhân của 110 phạm nhân đại diện cho hơn 3.500 phạm nhân đang chấp hành án tại đây về dự Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân năm 2025. Những cái nắm tay, nụ cười cùng những giọt nước mắt đoàn tụ giữa phạm nhân và người thân đã vẽ nên bức tranh cảm động về tình thân, nơi niềm tin được khơi dậy sau song sắt.

Các đại biểu dự hội nghị do Trại giam Gia Trung tổ chức. Ảnh: T.D

Phạm nhân Phan Thị Thơm (Phân trại số 5) xúc động nói: “Hơn 2 năm, tôi mới gặp lại bố mẹ. Tôi thấy vui khi được ôm, nắm tay bố mẹ. Tôi cũng được tâm sự nhiều điều và ăn cùng bữa cơm trưa với bố mẹ sau hội nghị. Việc này tiếp thêm động lực để tôi cố gắng hơn trong thời gian chấp hành án. Tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, cải tạo tốt và rèn luyện bản thân để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật”.

Gần đó, ông Cao Thanh Vũ (trú tại phường Thống Nhất) không giấu được niềm vui khi gặp lại con trai Cao Thanh Nhàn đang chấp hành án tại trại: “Tôi cảm ơn Ban Giám thị và cán bộ Trại giam Gia Trung đã tổ chức hội nghị. Nhờ đó, tôi được gặp con trai đang chấp hành án. Nghe con nói nhờ cải tạo tốt nên được lựa chọn tham dự hội nghị, tôi mừng vì thấy sự tiến bộ. Đây là giây phút đoàn tụ ý nghĩa, tiếp thêm động lực để con tôi cải tạo tốt và sớm trở về với gia đình”.

Đại tá Đào Ngọc Sỹ, Giám thị Trại giam Gia Trung, thông tin: Hội nghị là hoạt động định kỳ của đơn vị. Đây là dịp để gia đình gặp gỡ, hiểu rõ quá trình cải tạo của con em mình khi chấp hành án, đồng thời tiếp thêm niềm tin, khát vọng làm lại cuộc đời và thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước. Qua hội nghị, cán bộ trại cũng kịp thời nắm bắt tâm tư thân nhân, tiếp tục đồng hành, giáo dục phạm nhân hướng tới sự tiến bộ.

Gieo niềm tin hướng thiện

Theo Trại giam Gia Trung, những năm qua, đơn vị thực hiện nghiêm Luật Thi hành án hình sự 2019, bảo đảm đầy đủ chế độ ăn, ở, chăm sóc y tế, quyền thăm gặp, gửi quà và duy trì hội nghị gia đình phạm nhân định kỳ. Nhờ đó, công tác giáo dục, cải tạo đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm 2025 đến nay, có 1.951 lượt phạm nhân được giảm án và 356 phạm nhân được đặc xá, trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Cán bộ Trại giam Gia Trung hướng dẫn phạm nhân gia công bàn ghế. Ảnh: T.D

Cùng với giáo dục, Trại giam Gia Trung chú trọng dạy nghề và hướng nghiệp cho phạm nhân. Các lớp học nghề may, điện dân dụng, trồng rau an toàn, gia công bàn ghế, chăm sóc và khai thác mủ cao su… được tổ chức thường xuyên, phù hợp giới tính, sức khỏe và nguyện vọng người học. Từ đầu năm 2025 đến nay, qua 7 lớp, có 245 phạm nhân hoàn thành khóa học và được trao chứng chỉ nghề.

Phạm nhân được học nghề may tại Trại giam Gia Trung. Ảnh: T.D

Phạm nhân Lê Thị Huyền (Phân trại số 5) chia sẻ: “Từ ngày vào trại chấp hành án, tôi được học nghề may. Nhờ cán bộ hướng dẫn tận tình, tôi biết sửa, may quần áo. Sau này ra trại, tôi muốn mở tiệm may nhỏ để làm lại cuộc đời và phụ giúp gia đình”.

Nhiều phạm nhân đã tìm thấy niềm tin và giá trị bản thân từ các lớp học nghề do Trại giam Gia Trung tổ chức. Không ít người sau khi được đặc xá, giảm án trở lại đời sống xã hội, có việc làm ổn định. Trung tá Ngô Thế Tình, Phó Đội trưởng Đội Kế hoạch hướng nghiệp, dạy nghề và xây dựng, cho hay: “Học nghề giúp phạm nhân hiểu giá trị lao động và tôn trọng bản thân. Khi ra trại, họ có tay nghề, ý thức sống tốt hơn và không tái phạm. Đó là thành công lớn nhất trong công tác giáo dục, cải tạo”.

Trại giam Gia Trung tặng quà cho phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.D

Cùng với giáo dục và dạy nghề, Trại giam Gia Trung quan tâm hỗ trợ phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, ít được người thân thăm gặp và trẻ em dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại thông qua quỹ Tấm lòng vàng. Vào các dịp lễ, Tết, đơn vị trao quà cho những phạm nhân này.

Ngoài ra, trại còn thành lập quỹ Tái hòa nhập cộng đồng từ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, nhà hảo tâm, thân nhân phạm nhân và trích kết quả lao động của phạm nhân. Từ tháng 12-2024 đến nay, trại đã trao hơn 860 triệu đồng cho 1.274 phạm nhân đã chấp hành xong án phạt tù. Mỗi phần quà là lời động viên, sự chia sẻ từ trái tim những người làm công tác thi hành án, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, góp phần động viên phạm nhân nỗ lực cải tạo tốt để được hưởng chính sách khoan hồng.