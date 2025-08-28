Danh mục
Khảo sát, nắm tình hình tội phạm về ma túy tại xã đảo Nhơn Châu

CÔNG CƯỜNG
(GLO)- Đoàn khảo sát liên ngành do Đại tá Doãn Ngọc Triết-Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Nhơn Châu, UBND xã, Công an xã và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn xã Nhơn Châu.

Đi cùng đoàn có đại diện Cục Phòng, chống tội phạm ma túy (Bộ Công an), Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Bộ đội Biên phòng), Chi cục Điều tra chống buôn lậu hải quan (Tổng cục Hải quan) và các phòng nghiệp vụ bộ đội biên phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Gia Lai, TP. Đà Nẵng, TP. Huế.

Đoàn công tác tặng cờ và ảnh Bác Hồ cho người dân xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Công Cường

Tại các nơi làm việc, đoàn đã khảo sát nắm tình hình tội phạm ma túy trên xã đảo Nhơn Châu; đồng thời phối hợp tuyên truyền lưu động cho người dân nhằm nâng cao nhận thức cho bà con về công tác phòng-chống tội phạm về ma túy, tác hại của ma túy.

Đoàn công tác cũng thực hiện tuyên truyền công tác phòng-chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); cấp phát tờ rơi tuyên truyền, trao 5 suất quà (mỗi suất 150 ngàn đồng) và cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Chương trình được tổ chức nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Quân đội nói chung và lực lượng Cảnh sát biển nói riêng với Nhân dân trên đảo.

