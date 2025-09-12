Bắt khẩn cấp 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Nguyễn Kinh Luân (SN 1986), Nguyễn Duy Tuấn (SN 1992) và Phạm Quang Thuật (SN 1994, cùng ở xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào đầu tháng 9, từ nguồn tin của người dân, Công an xã Bình Khê phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực vắng vẻ có tục danh Gò Giữa, thuộc địa bàn thôn Thượng Giang 1, xã Bình Khê.

3 đối tượng (từ trái qua) Luân, Tuấn, Thuật. Ảnh: ĐVCC

Chiều 8-9, Công an xã triển khai lực lượng mật phục, phát hiện 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại khu vực trên. Thời điểm bị phát hiện, các đối tượng bỏ chạy, tổ công tác đã bắt được Nguyễn Kinh Luân và Văn Đức Tín (SN 1990, ở thôn Tả Giang 2, xã Bình Khê).

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 1 túi nilon bên trong chứa ma túy và các dụng cụ liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngay trong đêm 8-9, Công an xã tiến hành truy nóng và bắt được 2 đối tượng bỏ trốn là Nguyễn Duy Tuấn và Phạm Quang Thuật.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng Luân, Tuấn, Thuật đã mua ma túy, chọn địa điểm và chuẩn bị dụng cụ rủ Tín cùng sử dụng ma túy. Vụ án hiện được tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.