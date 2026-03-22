Gia Lai: 2 học sinh mồ côi nhận học bổng Vallet

(GLO)- 2 học sinh mồ côi cha mẹ ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai là Võ Thu Ngân và Võ Bảo Châu vừa nhận 2 suất học bổng từ Quỹ học bổng Vallet của Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam, Pháp) và Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

2 suất học bổng được Phó Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) Trần Thanh Sơn trực tiếp trao vào chiều 21-3.

Trong đó, suất học bổng Vallet trị giá 17 triệu đồng được trao cho em Võ Thu Ngân (lớp 12A12, Trường THPT Trưng Vương); suất học bổng trị giá 15 triệu đồng của Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp được trao cho em Võ Bảo Châu (lớp 8A10, Trường THCS Ngô Mây).

Tiến sĩ Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc ICISE thay mặt Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc trao học bổng cho học sinh Võ Thu Ngân. Ảnh: ICISE

Theo ông Trần Thanh Sơn, đây là những phần hỗ trợ thiết thực, góp phần động viên tinh thần, giúp các em có thêm nghị lực tiếp tục đến trường và vươn lên trong cuộc sống.

"Thời gian tới, các tổ chức sẽ tiếp tục theo dõi, quan tâm và đồng hành cùng 2 em, nhằm giúp các em ổn định cuộc sống, yên tâm học tập và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn" - Tiến sĩ Trần Thanh Sơn cho biết thêm.