Gia Lai: 2 học sinh mồ côi nhận học bổng Vallet

2 suất học bổng được Phó Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) Trần Thanh Sơn trực tiếp trao vào chiều 21-3.
Trong đó, suất học bổng Vallet trị giá 17 triệu đồng được trao cho em Võ Thu Ngân (lớp 12A12, Trường THPT Trưng Vương); suất học bổng trị giá 15 triệu đồng của Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp được trao cho em Võ Bảo Châu (lớp 8A10, Trường THCS Ngô Mây).
Theo ông Trần Thanh Sơn, đây là những phần hỗ trợ thiết thực, góp phần động viên tinh thần, giúp các em có thêm nghị lực tiếp tục đến trường và vươn lên trong cuộc sống.
"Thời gian tới, các tổ chức sẽ tiếp tục theo dõi, quan tâm và đồng hành cùng 2 em, nhằm giúp các em ổn định cuộc sống, yên tâm học tập và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn" - Tiến sĩ Trần Thanh Sơn cho biết thêm.
Học bổng Vallet được hình thành từ năm 1999, dưới sự đóng góp tự nguyện của ông Odon Vallet - Tiến sĩ khoa học ngành Luật học Pháp, Giáo sư Lịch sử tôn giáo của Đại học Sorbonne, Pháp. Trong khi đó, Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp (Aide à l’Enfance du Vietnam) do Giáo sư Lê Kim Ngọc làm Chủ tịch Hội.