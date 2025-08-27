Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh đã và đang lan tỏa những hành động tử tế, nghĩa cử cao đẹp trên mạng xã hội, khơi dậy tinh thần sống đẹp, góp phần tạo nên “lá chắn” hữu hiệu trước những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Đầu tháng 8-2025, mạng xã hội tràn ngập những lời khen ngợi dành cho em Kpă Hăn (học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, xã Chư Sê). Trước đó, trưa 27.7, em Rah Lan Mik (học sinh Trường Mẫu giáo 20/10) đi chơi gần hồ thủy lợi tại xã Chư Sê, không may trượt ngã xuống hồ và chới với giữa dòng nước.

Em Hăn đang chăn bò gần đó phát hiện sự việc. Không thấy người lớn xung quanh để kêu cứu, Hăn đã nhanh trí nhảy xuống hồ, đưa em Mik vào bờ an toàn.

Đại diện Đoàn xã Chư Sê đến tặng giấy khen và phần thưởng cho em Kpă Hăn vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước. Ảnh: ĐVCC

Chia sẻ sau sự việc, Hăn khiêm tốn nói: “Em biết bơi từ nhỏ nên khi thấy bạn gặp nạn thì chỉ nghĩ phải cứu ngay. Em mong tất cả các bạn đều được học bơi, rèn kỹ năng để phòng, tránh đuối nước”.

Cùng với việc Đoàn xã Chư Sê đã đến tận nhà trao giấy khen và phần thưởng cho em Hăn, hành động đẹp này còn được đăng tải trên fanpage của Đoàn xã Chư Sê ngày 1.8, đã nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt thích, bình luận và chia sẻ của mọi người.

Chị Nguyễn Nữ Quỳnh Nga, Bí thư Đoàn xã Chư Sê, nhấn mạnh: “Câu chuyện của em Hăn đã góp phần giáo dục thiếu nhi về lòng dũng cảm, đồng thời nhắc nhở mọi người có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc trang bị kỹ năng phòng, tránh đuối nước cho trẻ em, để không xảy ra những rủi ro đáng tiếc”.

Thanh niên Kiều Nguyễn Thế Phong (SN 2007, thôn 1, xã Chư Păh) tình nguyện viết đơn nhập ngũ là câu chuyện mới nhất được đăng trong mục “Gương người tốt, việc tốt” trên fanpage Đoàn xã Chư Păh.

“Qua những câu chuyện lịch sử và lời dạy của cha mẹ, tôi càng thêm tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc. Đặc biệt, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2.9, khi được xem hình ảnh các đồng chí bộ đội luyện tập, diễu binh, tôi càng mong muốn sớm được khoác lên mình màu xanh áo lính để trui rèn bản lĩnh, đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thế Phong bộc bạch.

Theo anh Đặng Đình Tấn, Bí thư Đoàn xã Chư Păh, cùng với việc thường xuyên tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, thì thông qua tấm gương tình nguyện nhập ngũ của bạn trẻ Thế Phong, nhiều ĐVTN khác trong xã cũng sẽ noi theo, chủ động đăng ký thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình với Tổ quốc.

Học sinh tham gia trồng cây, góp phần bảo vệ môi trường sống là hành động đẹp cần lan tỏa, nhân rộng. Ảnh: M.N

Bên cạnh đó, trên trang fanpage của Đoàn xã Chư Păh còn đăng tải nhiều tin, bài về các hoạt động: “Ngày Chủ nhật xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, ra quân đội hình Bình dân học vụ số... lan tỏa sâu rộng tinh thần xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận của thế hệ trẻ.

“Đoàn xã Chư Păh hiện đang sở hữu trang fanpage “Cổng thông tin Đoàn xã Chư Păh” với hơn 1.300 tài khoản thích và theo dõi. Đến nay, trang fanpage này đã đăng tải, chia sẻ hàng chục tấm gương thanh niên tiêu biểu để lan tỏa, nhân rộng hành động đẹp, việc làm tốt vì cộng đồng”, anh Tấn cho biết.

Để định hướng và lan tỏa sâu rộng hơn, ngày 18.7.2025, Tỉnh đoàn Gia Lai triển khai mô hình “Mỗi tuần 1 tấm gương tuổi trẻ Gia Lai tiêu biểu” là các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội; gương thanh niên có hành động dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp…

Các tấm gương này được các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc giới thiệu, Tỉnh đoàn sẽ tiếp nhận, lựa chọn, xác nhận thông tin, đăng tải, chia sẻ các câu chuyện trên mục “Mỗi tuần 1 tấm gương tuổi trẻ Gia Lai tiêu biểu” ở trang fanpage Tuổi trẻ Gia Lai. Đồng thời, 100% các trang fanpage Đoàn cơ sở đồng loạt chia sẻ mục này để lan tỏa sâu rộng hơn.

Theo anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, hiện các bạn trẻ tiếp nhận khối lượng thông tin lớn trên mạng xã hội, trong đó có những thông tin xấu độc, sai sự thật, tiêu cực. Do đó, cần nhân rộng thông tin tích cực để định hướng, “pha loãng” thông tin tiêu cực trên mạng xã hội.

Anh Hiếu nhấn mạnh: “Những tấm gương, câu chuyện đẹp trên không gian mạng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống để các bạn trẻ lạc quan và noi gương tốt, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng. Các tấm gương tiêu biểu sẽ được Tỉnh đoàn biểu dương, khen thưởng kịp thời”.