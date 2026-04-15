Bị lừa hơn 368 triệu đồng vì tin vào chương trình trúng thưởng qua mạng xã hội

(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang điều tra làm rõ vụ lừa đảo hơn 368 triệu đồng qua mạng xã hội với thủ đoạn trúng thưởng vé cào online.

Theo trình báo, vào ngày 7-4, ông N.C.M (49 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) tham gia chương trình mua vé trúng thưởng của tài khoản “Cty Vé Cào Thần Tài 88888” với số tiền 299 nghìn đồng.

Sau khi thực hiện xong thao tác, các đối tượng liên hệ qua Messenger, thông báo ông M. xem livestream cào vé và thông báo ông đã trúng giải thưởng lên đến 1,872 tỷ đồng.

Các đối tượng lừa đảo cào vé trúng thưởng trực tiếp trong một phiên livestream. Ảnh minh họa

Để nhận giải, các đối tượng yêu cầu ông M. đóng phí hồ sơ, sau đó là phí quy đổi ngoại tệ. Đáng chú ý, các đối tượng còn lợi dụng lỗi ghi sai nội dung chuyển khoản để yêu cầu ông chuyển tiền lại nhiều lần, kèm theo lời hứa sẽ cộng dồn số tiền này vào giải thưởng. Tiếp đó, nạn nhân bị yêu cầu nộp thêm 5% thuế thu nhập cá nhân (93,6 triệu đồng) và phí chuyển khoản quốc tế (hơn 190 triệu đồng). Tổng cộng, ông M. đã thực hiện 6 lần chuyển tiền vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 368.622.000 đồng.

Để tạo lòng tin tuyệt đối, các đối tượng còn gửi ảnh chụp màn hình giả mạo thông báo chuyển khoản thành công 1,872 tỷ đồng và yêu cầu nạn nhân chờ 24 giờ với lý do "số tiền lớn hệ thống đang xử lý". Chỉ đến khi không nhận được tiền và các đối tượng cắt đứt liên lạc, ông M. mới nhận ra mình bị lừa.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các chương trình trúng thưởng qua mạng xã hội và không chuyển bất kỳ khoản tiền nào cho người lạ để tránh thiệt hại về tài sản.