Bị lừa hơn 368 triệu đồng vì tin vào chương trình trúng thưởng qua mạng xã hội

QUÝ HIỀN
(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang điều tra làm rõ vụ lừa đảo hơn 368 triệu đồng qua mạng xã hội với thủ đoạn trúng thưởng vé cào online.

Theo trình báo, vào ngày 7-4, ông N.C.M (49 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) tham gia chương trình mua vé trúng thưởng của tài khoản “Cty Vé Cào Thần Tài 88888” với số tiền 299 nghìn đồng.

Sau khi thực hiện xong thao tác, các đối tượng liên hệ qua Messenger, thông báo ông M. xem livestream cào vé và thông báo ông đã trúng giải thưởng lên đến 1,872 tỷ đồng.

Các đối tượng lừa đảo cào vé trúng thưởng trực tiếp trong một phiên livestream. Ảnh minh họa

Để nhận giải, các đối tượng yêu cầu ông M. đóng phí hồ sơ, sau đó là phí quy đổi ngoại tệ. Đáng chú ý, các đối tượng còn lợi dụng lỗi ghi sai nội dung chuyển khoản để yêu cầu ông chuyển tiền lại nhiều lần, kèm theo lời hứa sẽ cộng dồn số tiền này vào giải thưởng. Tiếp đó, nạn nhân bị yêu cầu nộp thêm 5% thuế thu nhập cá nhân (93,6 triệu đồng) và phí chuyển khoản quốc tế (hơn 190 triệu đồng). Tổng cộng, ông M. đã thực hiện 6 lần chuyển tiền vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 368.622.000 đồng.

Để tạo lòng tin tuyệt đối, các đối tượng còn gửi ảnh chụp màn hình giả mạo thông báo chuyển khoản thành công 1,872 tỷ đồng và yêu cầu nạn nhân chờ 24 giờ với lý do "số tiền lớn hệ thống đang xử lý". Chỉ đến khi không nhận được tiền và các đối tượng cắt đứt liên lạc, ông M. mới nhận ra mình bị lừa.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các chương trình trúng thưởng qua mạng xã hội và không chuyển bất kỳ khoản tiền nào cho người lạ để tránh thiệt hại về tài sản.

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Siết chặt quản lý xe tải, xe đầu kéo

(GLO)- Từ ngày 30-3 đến ngày 30-4, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) triển khai cao điểm tổng rà soát xe tải, xe đầu kéo có tải trọng từ 15 tấn trở lên nhằm làm sạch dữ liệu, kiểm soát chặt phương tiện ngay từ cơ sở.

Khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu Vũ Minh Châu vừa bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, với cáo buộc gây thiệt hại 150 tỉ đồng.

Siết chặt an ninh tại cơ sở lưu trú

(GLO)- Lượng du khách tăng cao đặt ra yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn ngay từ các cơ sở lưu trú. Tinh thần chủ động của các cơ sở kinh doanh, sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng đang góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

