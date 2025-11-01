Phi hành gia trẻ nhất Trung Quốc bay vào vũ trụ

(GLO)- Tàu Thần Châu-21 của Trung Quốc đã cập Trạm vũ trụ Thiên Cung vào ngày 1-11. Đáng chú ý, trong tổ phi hành gia lần này có 1 thành viên mới 31 tuổi-người trẻ nhất lịch sử nước này được bay vào vũ trụ.

Theo đó, ngày 31-10, Tàu Thần Châu-21 đã được phóng lên bằng tên lửa Trường Chinh-2F từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Tây Bắc Trung Quốc. Sau khoảng 3,5 giờ, tàu này đã kết nối với trạm Thiên Cung vào lúc 2 giờ 22 phút ngày 1-11.

Tên lửa đẩy Trường Chinh-2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-21 phóng lên không gian. Ảnh: Reuters/ANTĐ

Chỉ huy Trương Lộ (48 tuổi) từng tham gia sứ mệnh Thần Châu-15 năm 2022 là người dẫn dắt phi hành đoàn Thần Châu-21. Trong chuyến bay này, 2 phi hành gia lần đầu lên quỹ đạo là Trương Hồng Chương (39 tuổi) và Ngô Phi (32 tuổi), được tuyển chọn từ năm 2020, cũng là những người trẻ nhất của Trung Quốc từng bay vào vũ trụ.

Theo Tân Hoa xã, phi hành đoàn Thần Châu-21 sẽ tiếp quản Trạm Thiên Cung từ Thần Châu-20, những người đã sống và làm việc trên trạm hơn 6 tháng. Trong giai đoạn chuyển giao, 6 phi hành gia sẽ cùng nhau trên trạm khoảng 5 ngày để hoàn tất các nhiệm vụ. Sau đó, phi hành đoàn Thần Châu-20 sẽ quay về Trái đất.

Đáng chú ý, ngoài các phi hành gia, tàu Thần Châu-21 còn đưa 4 con chuột đen lên trạm vũ trụ của Trung Quốc. Những con chuột này sẽ được sử dụng trong các thí nghiệm về sinh sản trên quỹ đạo thấp của Trái đất.

Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, phi hành đoàn Thần Châu-21 còn thực hiện các chuyến đi bộ ngoài không gian và lắp đặt tấm chắn chống rác vũ trụ bên ngoài trạm Thiên Cung.

Được biết, chương trình không gian có người lái của Trung Quốc là chương trình thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Liên Xô cũ đưa con người lên quỹ đạo.

Chương trình Thần Châu hiện duy trì phóng 2 lần/năm và liên tiếp lập cột mốc mới như: đưa thế hệ phi hành gia 9X vào vũ trụ, thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian kỷ lục và chuẩn bị đưa phi hành gia nước ngoài đầu tiên (từ Pakistan) lên Thiên Cung vào năm tới.