Spotify tăng giá dịch vụ Premium lên 13 USD/tháng

(GLO)- Spotify vừa thông báo tăng giá dịch vụ Premium tại Mỹ từ 12 USD lên 13 USD/tháng. Theo Bloomberg, mức tăng giá tương đương 8%, giúp công ty đảm bảo lợi nhuận bền vững.

Trên thực tế, Spotify đã tăng giá thuê bao ở nhiều quốc gia từ năm ngoái. Ngoài Mỹ, những thị trường nhận thông báo tăng giá đợt này còn có Estonia và Latvia. Riêng tại Mỹ, dịch vụ này tăng giá 3 lần trong 3 năm gần nhất.

Giá Spotify Premium tại Mỹ từ 12 USD lên 13 USD/tháng. Ảnh: Internet

Ngoài Spotify Premium, gói dịch vụ cho sinh viên tại Mỹ cũng tăng từ 6 USD lên 7 USD. Những gói khác cũng tăng giá mạnh hơn như Spotify Duo (17 USD lên 19 USD) và Family (20 USD lên 22 USD).

Được biết, Spotify hiện sở hữu lượng lớn người dùng trung thành, dành nhiều năm xây dựng kho nhạc và playlist yêu thích. Với hơn 280 triệu người dùng trả phí trên toàn cầu, Spotify đang chịu áp lực tăng giá để đối phó lạm phát, tương tự những dịch vụ như Netflix.

Các nhà phân tích cho biết, việc tăng giá 1 USD/tháng có thể giúp doanh thu hàng năm của Spotify tăng thêm khoảng 500 triệu USD.