Tài trợ 400 triệu đồng xây cầu dân sinh tại làng Tai Glai

Theo thiết kế, cầu dài 7m, rộng 5m, cao 3,15m, mặt đường bê tông đá, gia cố ta luy, ốp mái ta luy bằng đá hộc, lan can tôn lượn sóng cao 100 cm (có bố trí tiêu phản quang). Tổng mức đầu tư công trình là 400 triệu đồng từ nhà tài trợ gia đình Cherish Family và cộng đồng góp lẻ Dự án “Ánh sáng núi rừng”.

Các đại biểu động thổ khởi công xây cầu. Ảnh: ĐVCC

Đây là chương trình hướng về vùng cao được thực hiện bởi Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam-Dự án “Ánh Sáng Núi Rừng-Hệ sinh thái Nuôi Em” nhằm xây dựng các công trình tại địa bàn có điều kiện khó khăn về đường giao thông.

Công trình sẽ giúp bà con đi lại an toàn hơn trong mùa mưa lũ. Ảnh: ĐVCC

Được biết, cây cầu cũ trước đây được bà con đóng góp xây dựng vào năm 2000 với thiết kế đơn giản, chiều ngang hẹp, trọng tải thấp, không có tay vịn gây khó khăn cho việc lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.