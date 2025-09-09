Người dân Ia Ko mong sớm được đầu tư hạ tầng giao thông

(GLO)- Nhiều tuyến đường xuống cấp cộng với ngầm tràn thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa khiến việc đi lại của người dân làng Vel và làng Sur A (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Bà con kỳ vọng Nhà nước sớm đầu tư cầu, đường kiên cố để việc đi lại bảo đảm an toàn, thuận tiện hơn.

Tuyến đường chính nối từ làng Vel ra trung tâm xã Ia Ko dài khoảng 2 km, rộng 3 m, được thi công bằng nhựa đá dăm từ năm 2007. Qua thời gian sử dụng, tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng.

Mặt đường bong tróc, lớp đá dăm trơ ra khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Đáng chú ý, khoảng 200 m đường ở phía đầu làng vẫn là đường đất, cứ vào mùa mưa là lầy lội, gây trở ngại lớn cho việc lưu thông.

Ông Rơ Mah Phiar - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vel - cho biết: “Đoạn đường đầu làng, chỉ cần một trận mưa là nhão nhoẹt, trơn trượt. Xe công nông chở nông sản không thể di chuyển, bà con phải dùng tời kéo. Học sinh đến trường nhiều cháu bị té ngã, ảnh hưởng đến việc học tập. Đây là tuyến đường chính ra trung tâm xã nên tác động rất lớn đến sinh hoạt, sản xuất của 201 hộ dân trong làng”.

Đoạn đường đất nối làng Vel với trung tâm xã có nhiều rãnh sâu khiến xe cộ đi lại rất khó khăn. Ảnh: R.H

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại làng Sur A. Theo ông Kpuih Ten - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Sur A, phần lớn các tuyến đường nội làng, liên thôn và đường ra trung tâm xã vẫn là đường đất. Tỷ lệ đường bê tông trong làng hiện chỉ đạt khoảng 10%.

“Nhiều trục đường chính và đường nhánh của làng chưa được cứng hóa khiến việc đi lại vô cùng khó khăn, nhất là trong mùa mưa. Người dân nhiều lần góp tiền, góp công san lấp tạm thời các đoạn đường hư hỏng để đi lại. Bà con cũng phản ánh tình trạng này đến chính quyền địa phương. Chúng tôi rất mong Nhà nước sớm đầu tư làm đường bê tông để người dân thuận tiện trong lưu thông, phát triển sản xuất và ổn định đời sống” - ông Kpuih Ten nói.

Còn ông Nguyễn Đình Quốc (người dân làng Sur A) thì bày tỏ: “Bà con dân làng chủ yếu trồng cà phê và bắp. Vào mùa mưa, đường lầy lội, nước đọng khiến việc vận chuyển nông sản rất khó khăn”.

Không chỉ đối mặt với tình trạng đường sá xuống cấp, người dân làng Vel và làng Sur A còn lo lắng trước nguy cơ mất an toàn khi lưu thông trên ngầm tràn bắc qua suối Ia Ko.

Đây là tuyến đường duy nhất nối 2 làng với trung tâm xã. Ngầm tràn này nằm tại làng Vel, do ở vị trí thấp nên vào mùa mưa lũ thường xuyên bị ngập sâu, nước chảy xiết, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người và phương tiện qua lại.

Mỗi khi mưa lớn kéo dài, các hộ dân của 2 làng gần như bị cô lập; trẻ em không thể đến trường, người bệnh không thể ra trạm y tế, việc vận chuyển hàng hóa, nông sản cũng bị “đóng băng”.

Ngầm tràn qua suối Ia Ko nằm ở vị trí trũng thấp nên thường xuyên bị ngập trong mùa mưa, chia cắt làng Vel và làng Sur A với khu vực trung tâm xã. Ảnh: R.H

Ông Rah Lan Lah (người dân làng Vel) chia sẻ: “Tôi từng chứng kiến dòng nước lũ cuốn trôi nhiều người dân khi cố vượt qua ngầm tràn. Rất may là họ đều được cứu vớt kịp thời. Chúng tôi rất mong Nhà nước sớm đầu tư xây dựng cầu kiên cố và nâng cấp tuyến đường để việc đi lại, giao thương của người dân trong làng thuận lợi hơn”.

Trao đổi với phóng viên, ông Rơ Mah Sơ - Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Ko - thông tin: “Trong các buổi tiếp xúc cử tri, người dân làng Vel và làng Sur A nhiều lần phản ánh tình trạng đường xuống cấp và ngầm tràn bị ngập gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tuy nhiên, do xã chưa được tỉnh phân bổ kinh phí, trong khi nguồn vốn địa phương còn hạn chế nên chưa thể đầu tư nâng cấp các công trình này. Xã rất mong Nhà nước quan tâm hỗ trợ, đầu tư các công trình hạ tầng giao thông để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân”.