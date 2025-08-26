Sớm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ xã, phường vào cuộc sống

(GLO)- Đến ngày 25-8, tất cả 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ngay sau đó, các địa phương bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động, kế hoạch triển khai rõ ràng, sát thực tiễn.

Nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng hành động

Chưa đầy một tuần sau Đại hội, Đảng ủy phường An Nhơn Bắc đã ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết. Trọng tâm của phường là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế đô thị bền vững gắn với thu hút đầu tư; cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số; chăm lo văn hóa - xã hội, an sinh và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Nhơn Bắc ra mắt Đại hội. Ảnh: N.H

Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn Bắc Nguyễn Thị Kim Quy khẳng định quyết tâm đạt tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 11 - 12% trong nhiệm kỳ mới. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, An Nhơn Bắc tập trung mũi nhọn vào thương mại - dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp.

“Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã cụ thể hóa Nghị quyết bằng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện theo phương châm “6 rõ” (rõ người làm, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền). Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải hết sức năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chọn đúng việc trọng tâm, trọng điểm và tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả”, bà Quy nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, tiểu thương chợ An Nhơn Bắc, chia sẻ: Chúng tôi rất mong khi phường tập trung phát triển thương mại - dịch vụ thì hạ tầng chợ, tuyến phố được cải thiện, tạo điều kiện cho kinh doanh ổn định. Người dân muốn thấy thu nhập tăng lên, đời sống tốt hơn.

Nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh cũng khẩn trương bắt tay xây dựng kế hoạch hành động, phát động các phong trào thi đua để sớm tạo chuyển biến ngay từ những tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ mới.

Tại xã Hòa Hội, tinh thần khẩn trương được thể hiện rất rõ. Bí thư Đảng ủy xã Tô Hiếu Trung cho biết, trên cơ sở định hướng, xác định chỉ tiêu, mục tiêu và giải pháp cụ thể, Ban Thường vụ đã chỉ đạo UBND xã khẩn trương tham mưu xây dựng Nghị quyết chuyên đề về quy hoạch tổng thể phát triển trong giai đoạn tới, đảm bảo phát triển cân đối các phân vùng trên cơ sở tiềm năng, lợi thế so sánh, nhằm đưa Hòa Hội trở thành khu vực kinh tế tổng hợp, trọng điểm của tỉnh. Đặc biệt, xã chú trọng thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Hòa Hội để đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng với tốc độ tăng trưởng cao, tạo động lực cho toàn bộ nền kinh tế.

Ông Tô Hiếu Trung khẳng định Hòa Hội đặt mục tiêu đầy tham vọng trong 5 năm tới với giá trị sản phẩm địa phương tăng 21,7% mỗi năm. Trong đó, trọng tâm công nghiệp - xây dựng tăng 27,8% để làm đòn bẩy phát triển, dịch vụ tăng 11,3%, nông - lâm - thủy sản tăng 3,5%. Con số 10 dự án đầu tư thu hút cũng là con số khá cao; bên cạnh đó là mục tiêu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 33 triệu USD.

Kỷ luật hành động với nguyên tắc “6 rõ”

Thực tế cho thấy, sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là giai đoạn đặc biệt, đòi hỏi sự quyết liệt ngay từ khâu khởi đầu. Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là giai đoạn bản lề của các xã, phường sau sáp nhập đơn vị hành chính, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là các đảng bộ xã, phường phải hành động với tinh thần “thần tốc”, “nghĩ sâu, làm lớn”, đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung.

Xã Hòa Hội khẩn trương xây dựng Nghị quyết chuyên đề về quy hoạch tổng thể phát triển giai đoạn tới, chú trọng phát triển công nghiệp - xây dựng với tốc độ tăng trưởng cao, tạo động lực cho toàn bộ nền kinh tế.

﻿Trong ảnh: Công nhân làm việc tại một chuyền may mặc xuất khẩu trên địa bàn xã Hòa Hội. Ảnh: N.H

Mỗi mục tiêu, nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm, có lộ trình, bước đi cụ thể. Ngay sau đại hội, từ tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ, phải bắt tay triển khai, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để kịp thời điều chỉnh phù hợp” Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng

Đồng chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Muốn thành công, phải áp dụng nghiêm nguyên tắc “6 rõ” trong điều hành: Rõ người làm, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Các chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ xã, phường cần đạt chất lượng cao, định hướng phát triển đúng đắn và giải pháp khả thi, để nghị quyết nhanh chóng đi vào đời sống.

Việc khẩn trương ban hành chương trình hành động và kế hoạch thực hiện chính là bước khởi đầu quan trọng để nghị quyết đại hội không chỉ dừng ở định hướng, mà thực sự biến thành động lực phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ các chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH sát với tình hình thực tế tại địa phương. Từng xã, phường phải đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng công việc cụ thể, sát với thực tiễn địa phương, gắn rõ trách nhiệm với tổ chức, đơn vị, cá nhân và có định lượng cụ thể. “Mỗi mục tiêu, nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm, có lộ trình, bước đi cụ thể. Ngay sau đại hội, từ tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ, phải bắt tay triển khai, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để kịp thời điều chỉnh phù hợp”, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Bên cạnh đó, cần cơ chế giám sát chặt chẽ việc thực hiện từng chỉ tiêu của nghị quyết, vừa tạo áp lực tích cực cho đội ngũ cán bộ, vừa củng cố niềm tin của nhân dân vào hiệu quả của nghị quyết.