Ngân vang giai điệu nghệ thuật “Gia Lai ngày mới”

NHÂM DUNG
(GLO)- Hòa trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, tối 3-9, tại Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Gia Lai ngày mới”.

Chương trình do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Gia Lai và Trường THPT Chi Lăng phối hợp tổ chức nhân Ngày Âm nhạc Việt Nam (3-9). Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo phường Hội Phú.

b1e76937db1750490906.jpg
Các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình. Ảnh: R'Piên

Với 14 tiết mục đặc sắc, chương trình khắc họa hình ảnh vùng đất Gia Lai giàu tiềm năng, năng động, sáng tạo, phát triển, đậm đà bản sắc văn hóa.

Các ca khúc như “Em còn nhớ Cao Nguyên” (sáng tác Lê Xuân Hoan), “Gia Lai ngày mới” (sáng tác Hoàng Phi Ưng), “Rừng ơi, Yang ơi” (sáng tác Thảo Nam Giang), "Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam" (sáng tác Chu Minh)... đều giàu tính nghệ thuật, kết nối âm nhạc nguyên sơ của núi rừng với giai điệu dân gian miền duyên hải.

Không chỉ là một đêm diễn, chương trình nghệ thuật “Gia Lai ngày mới” đã góp phần khẳng định sức mạnh văn hóa, nghệ thuật trong việc gìn giữ ký ức, bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển, góp phần định hình một Gia Lai hiện đại, giàu bản sắc, vững bước đi lên trên chặng đường mới.

