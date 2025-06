Đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW diễn ra sáng 13-6 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Tạo chuyển biến toàn diện trong đời sống xã hội

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nền nếp trong sinh hoạt chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực, góp phần lan tỏa phong trào.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của các cấp chính quyền được gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà dư luận và Nhân dân quan tâm. Theo đó, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh tổ chức hơn 57.000 cuộc tiếp công dân với trên 58.000 lượt người tham gia. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức hơn 2.000 hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân và doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả tiếp tục được cấp ủy, tổ chức Đảng, đơn vị, địa phương triển khai, nhân rộng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như: Quỹ “Vì người nghèo”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”, “Tủ bánh mì 0 đồng”…

Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong những năm qua cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm đều qua từng năm. Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh còn 23.852 hộ nghèo (chiếm 6,06%).

Cùng với đó, toàn tỉnh có 94 xã và 182 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quốc phòng-an ninh được tăng cường, tạo chuyển biến tích cực về mọi mặt trong đời sống xã hội, niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Quang cảnh hội nghị, Ảnh: Đ.T

Nhiều cách làm hay, sáng tạo

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Võ Phúc Ánh cho hay: Để lan tỏa những gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức các cuộc thi viết và xây dựng video/clip tuyên truyền. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông qua các nền tảng mạng xã hội như: Fanpage “Thành ủy Pleiku”, kênh YouTube “Pleiku-Đất và Người” và các fanpage của từng cơ quan, đơn vị. Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã biểu dương, khen thưởng 178 tập thể, 279 cá nhân; cấp cơ sở cũng tuyên dương hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Song song với công tác tuyên truyền, việc đào tạo, bồi dưỡng gắn với học tập và làm theo Bác cũng được chú trọng. Theo Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc: “10 năm qua, trường đã tổ chức quản lý, giảng dạy 646 lớp với 37.828 lượt học viên. Trong đó, đào tạo 200 lớp trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng 428 lớp và liên kết đào tạo-bồi dưỡng 18 lớp. Kết quả trên đã góp phần thực hiện mục tiêu chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, chức danh, kỹ năng và đạo đức công vụ gắn với quá trình hội nhập cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị địa phương”.

Tại huyện Ia Grai, mô hình “Chủ nhật về làng” do Công an xã Ia Sao triển khai từ tháng 10-2024 đã tạo hiệu ứng tích cực. Trung tá Nguyễn Đức Hưng-Trưởng Công an xã Ia Sao-chia sẻ: Vào cuối tuần, toàn bộ lực lượng Công an xã đều xuống các thôn, làng để nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời tuyên truyền pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính tại chỗ.

Sau 7 tháng thực hiện, mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Nhiều vấn đề an ninh trật tự được xử lý kịp thời ngay từ cơ sở; một số thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, giảm chi phí và thời gian cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen và hoa chúc mừng các tập thể. Ảnh: Đ.T

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác thông qua các phong trào thi đua thiết thực như: “Bộ đội Biên phòng tỉnh chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”…

Thượng tá Đinh Hữu Ninh-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh-thông tin: Đối với phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, già làng, trưởng thôn để khảo sát thực trạng nhà ở, lập danh sách hỗ trợ công khai, minh bạch.

Đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí và vật tư; cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia ngày công cùng người dân xây dựng, sửa chữa nhà. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã hoàn thành 11 căn nhà với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng, góp phần giúp các hộ dân biên giới ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Lan tỏa sâu rộng những giá trị cao đẹp

Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05, toàn tỉnh đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp tuyên dương, khen thưởng. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 6 tập thể, 11 cá nhân; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng bằng khen cho 5 tập thể, 17 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 67 tập thể, 94 cá nhân. Ngoài ra, các ban, ngành, địa phương trong tỉnh cũng đã biểu dương, khen thưởng 1.334 tập thể, 1.788 cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của cấp ủy, đơn vị, địa phương thời gian qua và biểu dương, chúc mừng những tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực.

“Những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực của các tập thể, cá nhân chính là minh chứng sống động cho tinh thần “nói đi đôi với làm”, học Bác từ trái tim và làm theo Bác bằng hành động, góp phần lan tỏa sâu rộng những giá trị cao đẹp trong toàn xã hội”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: Đức Thụy

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: “Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải toàn tâm, toàn ý với công việc, sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, hiểu dân, gắn bó với Nhân dân. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, phải thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, tư tưởng đúng đắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”.

Dịp này, 16 tập thể, 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen, tặng hoa chúc mừng các cá nhân. Ảnh: Đ.T

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt, sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ số, nền tảng mạng xã hội để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động về học tập và làm theo Bác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm.

Gắn kết chặt chẽ việc học và làm theo Bác với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm mà người dân quan tâm. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cùng với việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời điều chỉnh nội dung, đổi mới phương pháp tổ chức, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào nền nếp, thực chất và hiệu quả, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên. Đặc biệt, cần chú trọng việc phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.