Công an phường Pleiku ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, Công an phường Pleiku đã tiến hành ra quân tấn công trấn áp tội phạm với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Công an phường Pleiku đã phát động tấn công trấn áp tội phạm trong thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Ảnh: Công Thịnh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tá Trần Việt Dũng-Trưởng Công an phường-nhấn mạnh: Các lực lượng cần tập trung nắm chắc tình hình, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xử lý, giải quyết các tình huống phức tạp trong giai đoạn sáp nhập đơn vị hành chính.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, không để phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn phường.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng-chống tội phạm, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm một cách sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Trưởng Công an phường Pleiku cũng đề nghị các lực lượng làm tốt công tác quản lý, giáo dục thanh-thiếu niên tại gia đình, nhà trường và khu dân cư; tham gia cảm hóa, giáo dục người lầm lỡ tái hòa nhập tốt với cộng đồng, không tái phạm.

Dịp này, Công an phường sẽ phối hợp với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn trong những khung giờ cao điểm, nhất là từ 21 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm.