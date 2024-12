Ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

(GLO)- Sáng 15-12, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tham dự lễ ra quân có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: R.H

Theo nhận định của Công an tỉnh Gia Lai, vào thời gian cuối năm và dịp nghỉ Tết Nguyên đán, hoạt động của các loại tội phạm sẽ gia tăng, mức độ phức tạp, nhất là trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cờ bạc. Bên cạnh đó, mật độ phương tiện, lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng; việc đảm bảo an toàn phòng cháy tại các khu dân cư, cơ sở kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Để tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo phòng chống tội phạm các cấp đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thời gian thực hiện từ ngày 15-12-2024 đến ngày 15-2-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại buổi lễ ra quân. Ảnh: R.H

Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh vào cuộc thực hiện tốt phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, tăng tốc, hiệu quả” và tinh thần “Tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hướng đến thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2025.

Lực lượng Công an triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm, phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình tội phạm. Từ đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá trong tấn công trấn áp tội phạm; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của người dân.

Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp, truy nã các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp; đối tượng lưu manh, côn đồ; triệt phá các đường dây, tụ điểm ma túy; hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, nhất là pháo nổ; tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm... Quản lý chặt các loại hình kinh doanh có điều kiện; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng ngừa cháy, nổ để người dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ với phương châm “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, lấy niềm vui Nhân dân làm động lực, làm niềm vui hạnh phúc của chính mình. Đối với lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở phát huy hiệu quả chức trách của mình trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở; tích cực tham gia vận động cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật; xứng đáng là địa chỉ đáng tin cậy của người dân ở thôn, làng, tổ dân phố.

lực lượng của Công an tỉnh đã tổ chức diễu hành. Ảnh: R.H

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng của Công an tỉnh đã tổ chức diễu hành tuyên truyền về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.