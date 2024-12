Công an tỉnh Gia Lai khen thưởng 9 tập thể, cá nhân xuất sắc

(GLO)- Tháng 11-2024, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Nổi bật là lực lượng Công an đã đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa. Tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội được kéo giảm 3,7% so với tháng 10, không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động phức tạp; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 50% số vụ. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy được đảm bảo.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác. Ảnh: Nông Hòa

Tại lễ chào cờ diễn ra vào sáng 2-12, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12.

Trong đó, tập trung rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, chương trình công tác trọng tâm của năm 2024 để xét thi đua, phân loại, đánh giá cán bộ, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Noel, Tết Dương lịch 2025…

Đặc biệt, lực lượng Công an cần triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán gắn với thực hiện Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở, các chuyên đề về nồng độ cồn, quá khổ, quá tải; duy trì, đảm bảo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, luôn thường trực, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác.