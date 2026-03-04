Tất cả vì thành công của ngày hội non sông

Điều này thể hiện từ việc lựa chọn, giới thiệu những người ưu tú có đầy đủ tài năng và đức độ để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp, đến phân công, bố trí cán bộ tham gia bộ máy điều hành các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương, thay mặt nhân dân thực hiện quyền làm chủ. Trong đó, vai trò lãnh đạo của Đảng là vô cùng quan trọng.

Ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mở ra một dấu mốc lịch sử đặc biệt: Lần đầu tiên, người dân Việt Nam được thực hiện quyền làm chủ của mình bằng lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Từ dấu mốc lịch sử ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và hoàn thiện, thực sự trở thành thiết chế đại diện cao nhất cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Trong quá trình ấy, Đảng luôn chủ động, sát sao trong lãnh đạo công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bầu cử ở tất cả các cấp; bảo đảm cho mục tiêu xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân được hiện thực hóa bằng những quy định cụ thể, khả thi.

Cơ sở pháp lý cho vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động bầu cử được quy định tại Hiến pháp, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, Hiến pháp luôn là căn cứ pháp lý cao nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Thực tiễn qua 15 kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp ngày càng chặt chẽ, bài bản, bảo đảm lựa chọn được những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng để bầu làm đại biểu đại diện cho mình.

Quốc hội ngày càng đổi mới, chất lượng hoạt động ngày càng nâng cao, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước. Đặc biệt, trong hoạt động lập pháp, nhiều dự án luật mới được xây dựng với tư duy mới, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, đòi hỏi đại biểu phải có kiến thức, năng lực, tầm nhìn mới có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 15-3 tới có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng. Đây là cuộc bầu cử tiếp sau thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, nhằm lựa chọn những đại biểu ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Để chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 46 cùng các Kết luận 153 và 184, xác định rõ phương hướng, yêu cầu đối với công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Nhờ vậy, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ tới từ khâu hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo… đều được thực hiện đúng quy trình, đúng pháp luật, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân.

Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và niềm tin của nhân dân, chắc chắn cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thành công, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ của khát vọng phát triển, phồn vinh và hạnh phúc của đất nước.