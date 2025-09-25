Đoàn kết, vượt qua thách thức, xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ I (2025-2030) diễn ra sáng 25-9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Khẳng định sức mạnh từ phong trào thi đua

Báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định: Trong giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh Gia Lai được triển khai đồng bộ, rộng khắp và đạt được những kết quả quan trọng.

Qua đó, góp phần đưa kinh tế-xã hội của tỉnh duy trì đà tăng trưởng và phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; năng suất lao động được nâng lên; hạ tầng kinh tế-xã hội được tập trung đầu tư, hoàn thiện, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc.

Lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo tỉnh Gia Lai dự Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Các hoạt động văn hóa-xã hội được quan tâm và có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của đại bộ phận nhân dân cơ bản ổn định; quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từ thiện, nhân đạo, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Từ đó, góp phần dệt nên truyền thống vẻ vang, niềm tự hào và là động lực để toàn tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Nổi bật, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã mang lại nhiều kết quả toàn diện. Trước thời điểm sáp nhập, tỉnh Gia Lai có 110/180 xã và 182 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 178 thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số); tỉnh Bình Định có 97/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó nhiều xã nâng cao, kiểu mẫu), 7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau hợp nhất, toàn tỉnh có 981 sản phẩm OCOP, trong đó 7 sản phẩm đạt hạng 5 sao, khẳng định thương hiệu nông sản địa phương.

Phong trào “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã giúp hơn 61.000 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 2,24%. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân gần 5%/năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh báo cáo tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Nhiều mô hình sáng tạo như: Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ thanh niên Đất Bằng (xã Phú Túc) có doanh thu 2,2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 200 lao động; hay mô hình du lịch cộng đồng của chị H’Uyên Niê (xã Ia Ly) đã khẳng định hiệu quả và tạo sự lan tỏa lớn trong cộng đồng.

“Cùng với đó, Gia Lai trở thành điểm sáng của cả nước khi hoàn thành trước tiến độ mục tiêu xóa 12.520 căn nhà tạm, dột nát, mang lại mái ấm ổn định cho hàng chục nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kết quả này được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Ngoài ra, phong trào thi đua trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số bước đầu đạt kết quả tích cực, đóng góp gần 40% vào tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025”-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông tin.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng bằng khen và hoa chúc mừng các gương điển hình tiêu biểu. Ảnh: Đức Thụy

Gương sáng điển hình từ cơ sở

Tại Đại hội, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh. Mỗi người một lĩnh vực, một cách làm, song đều tỏa sáng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với chương trình “Nâng bước em tới trường” đã nhận đỡ đầu hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới. Bác sĩ Nguyễn Thanh Triết-Giám đốc Bệnh viện Mắt Gia Lai, với nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng đã giúp hàng trăm ngàn bệnh nhân được thăm khám, điều trị hiệu quả.

Ngoài ra, các địa phương như xã Tuy Phước Bắc hay phường Quy Nhơn đã trở thành điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển.

Anh Kpă Séo-Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng (xã Phú Túc) phát biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt nhiều kết quả thiết thực. Tiêu biểu có anh Kpă Séo-Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng (xã Phú Túc).

Anh cùng với các thành viên là đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã triển khai nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; đồng thời, chủ động liên kết với doanh nghiệp để bảo đảm đầu ra cho sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Anh Séo chia sẻ: Hợp tác xã đã liên kết với các doanh nghiệp để triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như: trồng thuốc lá nâu, nuôi dê sinh sản, trồng lúa đá…

Đồng thời, xây dựng các sản phẩm du lịch gồm nhà cho khách lưu trú, xây dựng các điểm tham quan trải nghiệm tại đầu nguồn thác Ama Giai, suối Ia Mlah, Đỉnh núi Chư Phí-điểm được đánh giá bay dù lượn đẹp nhất khu vực miền Trung Tây Nguyên… Nhờ đó, tổng doanh thu của Hợp tác xã đạt hơn 2,2 tỷ đồng/năm; giải quyết việc làm cho hơn 200 hội viên, thanh niên và hộ nghèo ở xã.

Thượng úy Lê Tuấn Thành (Công an xã Hra) vinh dự đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trong dịp này. Ảnh: Đức Thụy

Ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, Thượng úy Lê Tuấn Thành-cán bộ Công an xã Hra-đã chủ động đề xuất và triển khai nhiều mô hình, dự án cộng đồng mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như các sáng kiến: “Tủ sách thắp sáng đạo đức”, “Hành trình xanh”, “Dự án tuyến đường bình yên”, cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa khác.

Đặc biệt, Thượng úy Thành đã tham mưu mở lớp học xóa mù chữ mang tên “Lớp học tình thương”. Thượng úy Thành chia sẻ: "Qua các bài học đơn giản, gần gũi với đời sống, học viên không chỉ học chữ mà còn được tiếp cận với các kiến thức về chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, sản xuất nông nghiệp hiệu quả và hiểu biết pháp luật cơ bản. Điều này góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là ở vùng còn nhiều khó khăn như làng Kret Krot.

Các lớp học xóa mù chữ cũng là nơi chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và phát triển kinh tế hiệu quả, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững".

Với những thành tích đã đạt được, Thượng úy Thành vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về phong trào “Dân vận khéo”, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về "Gương điển hình tiên tiến trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở", cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng bằng khen, trao hoa chúc mừng cho 80 điển hình tiên tiến tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, gồm 15 tập thể và 65 cá nhân. Đại hội cũng thống nhất cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI gồm 34 đại biểu. Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ I đã tôn vinh 80 điển hình tiên tiến.

﻿Ảnh: Đức Thụy

Khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khẳng định: “Thi đua yêu nước đã, đang và sẽ mãi là động lực quan trọng đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc”.

Để phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực to lớn trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục quán triệt nghiêm túc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân; coi thi đua là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; gắn phong trào thi đua với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Mỗi phong trào phải xác định rõ mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị từng cán bộ, đảng viên, cũng như công việc hằng ngày của từng người dân.

Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua. Các cấp ủy, chính quyền cần đánh giá, lựa chọn, biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực; tạo điều kiện để những gương điển hình phát huy tác dụng, lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen và hoa chúc mừng các gương điển hình tiên tiến. Ảnh: Đức Thụy

Cùng với đó, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa thi đua với khen thưởng theo tinh thần: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Khen thưởng phải đúng người, đúng việc, kịp thời, công khai, minh bạch; chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân lao động trực tiếp, những nhân tố tiêu biểu, điển hình tiến tiến thực sự.

Hướng tới mục tiêu đến năm 2030 Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, hành động quyết liệt; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả trong học tập, lao động, sản xuất, công tác.

Mỗi tập thể, mỗi cá nhân phấn đấu trở thành một “bông hoa đẹp” trong đời sống xã hội, gìn giữ và phát huy truyền thống quê hương, chung sức xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Trên nền tảng kết quả và bài học rút ra, Đại hội đã nghe phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”.

Đồng thời, nghe lời hưởng ứng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện cán bộ, chiến sĩ và nhân dân toàn tỉnh, thể hiện quyết tâm tổ chức phong trào sâu rộng, cụ thể đến năm 2030, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn mới.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Để biến quyết tâm thành hiện thực, Đại hội kêu gọi toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh cùng đồng lòng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh.

Cùng với đó, xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và đặc biệt là các ngành công nghệ cao như chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá, cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.