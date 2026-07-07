Quyết liệt đấu tranh với các thủ đoạn buôn lậu tinh vi trên không gian mạng

(GLO)- Sáng 7-7, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2026; kiểm điểm những việc đã làm được, chưa làm được. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 67.937 vụ vi phạm, tăng 36,66% so với cùng kỳ năm 2025; khởi tố 1.676 vụ với 2.789 đối tượng; thu nộp ngân sách hơn 9.647,7 tỷ đồng.

Riêng các vụ việc liên quan đến hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng tới 75%. Điều này cho thấy tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, không gian mạng và thương mại điện tử đang trở thành "điểm nóng" mới. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng để tiêu thụ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc; sử dụng AI, Deepfake để giả mạo hình ảnh, giọng nói của người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật đối với dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, các đối tượng tiếp tục vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thuốc lá ngoại, vàng và nhiều mặt hàng có giá trị cao.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Ảnh: Dũng Nhân

Tại Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã phát hiện 1.388 vụ vi phạm, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025; xử phạt hành chính 1.304 vụ, thu nộp ngân sách hơn 61,8 tỷ đồng; khởi tố 24 vụ với 40 bị can.

Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng và Hải quan tăng cường kiểm soát tại khu vực biên giới và Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, góp phần ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm trên môi trường số; đồng thời, đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng, kiểm soát hoạt động thương mại điện tử, logistics và chuyển phát nhanh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trên không gian mạng, thương mại điện tử, logistics và chuyển phát nhanh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Các đối tượng sẽ lợi dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội và các phương thức thanh toán điện tử để sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ địa bàn, tuyến, lĩnh vực và mặt hàng trọng điểm để tập trung đấu tranh.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa lực lượng công an, hải quan, thuế, ngân hàng với các doanh nghiệp logistics và sàn thương mại điện tử nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường số.

Cùng với đó, các bộ, ngành cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm các hành vi bao che, tiếp tay cho vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp, góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.