Gia Lai: 12 bị cáo lãnh hơn 180 năm tù vì giữ người trái pháp luật, cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản

(GLO)- Ngày 8 và 9-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án "Giữ người trái pháp luật”, “Cướp tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản”, tuyên phạt 12 bị cáo với tổng mức hình phạt hơn 180 năm tù giam.

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc nghe Huỳnh Thị Thúy Ly (SN 1997, phường Quy Nhơn Tây) và Ngô Thị Quỳnh Châu (SN 1987, phường Quy Nhơn) cho rằng bị hại T.T.Q. (SN 1976, tỉnh Khánh Hòa) có hành vi xâm hại, Trương Đặng Minh Đức (SN 1987, phường Quy Nhơn) là người khởi xướng, nảy sinh ý định “giải quyết vụ việc” và lôi kéo nhiều đối tượng cùng tham gia.

Nhóm đối tượng tham gia gồm: Hoàng Quốc Việt (SN 1989), Võ Ngọc Thoại (SN 2003), Phạm Hoàng Đạt (SN 1990), Trần Như Tâm (SN 1985), Ngô Thị Quỳnh Châu (SN 1987), cùng trú phường Quy Nhơn; Phạm Y Ban (SN 1991), Đỗ Hữu Vinh (SN 1994), Trần Thị Đoan Trang (SN 1989), cùng trú phường Quy Nhơn Đông; Đinh Tuấn Anh (SN 1988) và Lê Thị Anh Thư (SN 1984, cùng trú phường Quy Nhơn Nam.

Kiểm sát viên luận tội các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.L

Sau khi bàn bạc, sáng 26-10-2023, các đối tượng thống nhất dùng thủ đoạn giả danh người mua ma túy để dụ bị hại Q. đến 1 khách sạn trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, nhằm khống chế.

Theo phân công, Trang nhờ Thư sử dụng điện thoại giả danh người mua ma túy để liên hệ với bị hại, đặt vấn đề và hẹn gặp tại nhà nghỉ. Sau khi bị hại đồng ý, các đối tượng lập nhóm Zalo để điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể; đồng thời, chuẩn bị hung khí như gậy kim loại, dao rọc giấy, bình xịt hơi cay và bố trí người phục sẵn tại nhiều vị trí trong và ngoài nhà nghỉ.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, bị hại điều khiển xe mô tô chở một người bạn gái đến nhà nghỉ. Thư ra đón, dẫn bị hại vào 1 phòng của khách sạn, còn người đi cùng đứng bên ngoài.

Khi bị hại vừa vào phòng, các đối tượng lập tức ập vào khống chế, chặn lối thoát, dùng tay chân và hung khí tấn công, đồng thời chiếm giữ điện thoại của bị hại.

Tại đây, các đối tượng thay nhau đánh đập, đe dọa, buộc bị hại phải thừa nhận theo nội dung do nhóm đặt ra và đồng ý “giải quyết bồi thường”. Trong tình trạng bị bao vây, khống chế liên tục, bị hại buộc phải làm theo và bị quay video ghi nhận nội dung thừa nhận.

Không dừng lại, nhóm đối tượng tiếp tục ép bị hại giao 1 xe mô tô SH và 1 điện thoại di động, đồng thời buộc viết giấy cầm cố tài sản. Sau đó, các đối tượng tiếp tục nâng mức yêu cầu, tự soạn giấy nhận nợ số tiền 1 tỷ đồng, buộc bị hại ký tên, lăn tay trong điều kiện bị khống chế.

Các bị cáo khai nhận hành vi tại phiên tòa. Ảnh: N.L

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai nhận định các bị cáo thực hiện hành vi có tổ chức, liên tục thay đổi phương thức khống chế từ dụ dỗ, đánh đập đến ép buộc ký giấy tờ nhằm hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xét hỏi cho thấy một số bị cáo quanh co, đùn đẩy trách nhiệm, tuy nhiên căn cứ lời khai bị hại, nhân chứng và tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị cáo.

Trong 1,5 ngày xét xử công khai, Hội đồng xét xử cũng làm rõ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo theo quy định pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đức 18 năm 6 tháng tù; Việt và Ly cùng 18 năm tù; Tâm, Ban, Đạt, Anh cùng 17 năm tù; Vinh, Thoại cùng 16 năm tù; Trang và Châu cùng 13 năm tù về các tội “Giữ người trái pháp luật”, “Cướp tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Riêng bị cáo Thư lãnh 18 tháng tù về tội “Giữ người trái pháp luật”.