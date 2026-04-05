Hơn 7.400 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-4, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 - 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là 2 đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi.

Thí sinh kiểm tra thông tin trước khi vào phòng thi tại điểm thi Trường Đại học Quang Trung. Ảnh: Trần Dung

Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2026 được tổ chức tại 57 cụm với 119 địa điểm ở 15 tỉnh, thành phố gồm: TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Theo ghi nhận, tại tỉnh Gia Lai có 7.491 thí sinh dự thi. Trong đó, điểm thi Trường Đại học Quy Nhơn có 4.632 thí sinh dự thi/4.692 thí sinh đăng ký; điểm thi Trường Đại học Quang Trung có 2.859 thí sinh dự thi/2.880 thí sinh đăng ký.

Thí sinh được các tình nguyện viên hướng dẫn vào khu vực thi tại Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: Trần Dung

Cấu trúc và nội dung bài thi đánh giá năng lực năm 2026 được xây dựng trên cơ sở cấu trúc đề thi đã được điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan với nhiều lựa chọn; thời gian làm bài 150 phút, được tổ chức theo hình thức thi trên giấy.

Thí sinh chờ làm thủ tục vào phòng thi. Ảnh: Trần Dung

Cấu trúc bài thi gồm 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ với 60 câu hỏi (30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh); Toán học với 30 câu hỏi; Tư duy khoa học với 30 câu hỏi.

Cách phân bổ này nhằm đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi như tư duy logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học, thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ theo từng môn học.

Kết quả thi đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17-4.

Đợt 2 bắt đầu nhận đăng ký từ ngày 18-4 đến hết ngày 25-4; diễn ra ngày 24-5 tại 9 tỉnh, thành phố: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6-6.

Việc duy trì 2 đợt thi đánh giá năng lực trong năm giúp thí sinh có thêm cơ hội lựa chọn thời điểm phù hợp, góp phần giảm áp lực trong một kỳ thi duy nhất.

Kỳ thi bảo đảm tính công bằng và cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học. Ảnh: Trần Dung

Kỳ thi hướng đến mục tiêu đánh giá chính xác năng lực của thí sinh, bảo đảm tính công bằng và cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học.

Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức hiện được 118 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước sử dụng trong tuyển sinh.