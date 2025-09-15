Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt 11 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030

Nhiệm kỳ qua, Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Nổi bật là các hoạt động: Tổ chức Chương trình Xuân tình nguyện tại xã An Vinh và xã Vĩnh Thạnh; phối hợp tổ chức chương trình “Tuổi trẻ tri ân vì cộng đồng” tại xã Ân Tường với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng; tặng các công trình thanh niên với tổng giá trị hơn 10 triệu đồng...

Về công tác chuyển đổi số, Đoàn đã số hóa và tạo mã QR thuyết minh 20 di tích, điểm du lịch đặt tại các di tích, điểm du lịch; hoàn thành hơn 40 video thuyết minh ảo tại các điểm du lịch, làng nghề, di tích lịch sử sử dụng công nghệ AI; phối hợp triển khai cơ bản hoàn thành nhiệm vụ “Bản đồ số Võ cổ truyền Bình Định” tại địa chỉ voduongbinhdinh.vr360.com.vn…

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra 11 chỉ tiêu, nổi bật như: Tổ chức, phối hợp tổ chức ít nhất 5 công trình thanh niên; duy trì nhận đỡ đầu ít nhất 1 trẻ em mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn; có ít nhất 10 hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hằng năm tổ chức, phối hợp tổ chức ít nhất 3 hoạt động tình nguyện; trong nhiệm kỳ phấn đấu có ít nhất 20 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận; hằng năm phấn đấu tỷ lệ kết nạp Đảng đạt 65% trên tổng số đảng viên được kết nạp trong toàn Đảng bộ…

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Thị Anh Thảo phát biểu tại Đại hội. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Thị Anh Thảo ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đoàn Sở đã đạt được. Đồng thời, đề nghị Đoàn Sở tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào, hoạt động, trở thành cánh tay đắc lực cho Đảng bộ, cơ quan trong nhiều hoạt động.

Ban Chấp hành Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: ĐVCC

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành có 11 đồng chí, đồng chí Phạm Hữu Phước giữ chức Bí thư Đoàn Sở, đồng chí Trần Nguyễn Thanh Dung giữ chức Phó Bí thư Đoàn Sở.