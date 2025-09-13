Đoàn cơ sở chi nhánh BIDV Gia Lai đề ra 8 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 13-9, Đoàn cơ sở chi nhánh BIDV Gia Lai đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, đề ra 8 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở BIDV Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Đồng Lai

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2022-2025, được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng sát sao của Đảng bộ, lãnh đạo chi nhánh BIDV Gia Lai, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai (trước năm 2023) và Đoàn Thanh niên BIDV (từ năm 2023), Đoàn cơ sở chi nhánh BIDV Gia Lai đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ.

Nổi bật là phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” với hơn 40 hoạt động thiết thực như: đóng góp kinh phí cho các điểm cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Ia Sao, Ia Grai, Đak Đoa, Mang Yang; cùng Công đoàn trao tặng các trang bị y tế phòng-chống dịch cho Trạm y tế phường Hoa Lư; hằng năm có trên 50 lượt đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện; phối hợp với đoàn thanh niên khu vực Tây Nguyên, khu vực TP. Hồ Chí Minh triển khai Chương trình Xuân tình nguyện 2024 trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 370 triệu đồng...

Đoàn cơ sở chi nhánh BIDV Gia Lai cũng phối hợp cùng Đoàn cơ sở chi nhánh BIDV Nam Gia Lai, chi nhánh Phố Núi và Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai triển khai chương trình thiện nguyện với chủ đề “Nối mạch tri ân-Dòng chảy nghĩa tình” tại thôn Phăm Klah (xã Bờ Ngoong) với tổng kinh phí gần 45 triệu đồng. Song song với đó, đoàn viên còn tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến, có nhiều đoàn viên đạt giải cao.

Trong nhiệm kỳ, 9 đoàn viên được kết nạp Đảng, nâng tổng số đảng viên trong Đoàn cơ sở lên 19/42 đồng chí.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn cơ sở chi nhánh BIDV Gia Lai phấn đấu thực hiện đạt 8 chỉ tiêu như: 100% đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng và Đoàn; thực hiện ít nhất 2 công trình, phần việc thanh niên và 2 chương trình an sinh xã hội lớn mỗi năm; tổ chức ít nhất 10 chương trình ra quân bán hàng tập trung vào các sản phẩm mục tiêu theo từng thời kỳ, gắn với hoạt động chuyên môn của chi nhánh; tham gia tối thiểu 10 sáng kiến cấp cơ sở; giới thiệu 15 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu 10 đoàn viên được kết nạp Đảng…

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh BIDV Gia Lai Trần Văn Chương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh BIDV Gia Lai Trần Văn Chương đánh giá cao những kết quả mà Đoàn cơ sở đã đạt được trong công tác tuyên truyền, giáo dục và trong các phong trào hành động cách mạng. Đồng thời, đề nghị Đoàn cơ sở tiếp tục tích cực thực hiện các phong trào hoạt động, phải là cánh tay đắc lực cho Đảng bộ, cơ quan trong mọi hoạt động.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VI gồm 7 đồng chí, bầu đồng chí Phạm Xuân Long giữ chức Bí thư Đoàn cơ sở chi nhánh BIDV Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.