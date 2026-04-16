Bắt tạm giam Giám đốc ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Vũ Đức Dân (SN 1980, trú tại tổ 5, xã Phú Thiện) - Giám đốc ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành điều tra một số sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai có trụ sở tại xã Ia Rsai.

Trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai. Ảnh: Quốc Vững

Qua điều tra xác định, trong quá trình công tác, Vũ Đức Dân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn liên quan đến tiền dịch vụ môi trường rừng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 100 triệu đồng.

Dựa trên các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Vũ Đức Dân về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng trên phạm vi diện tích gần 18.000 ha thuộc địa bàn xã Ia Rsai và xã Phú Túc.

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng "lá chắn" vững chắc giữ bình yên buôn làng.

