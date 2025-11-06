Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Nguy cơ ô nhiễm, mất an toàn từ những “xóm phế liệu” ở Phù Cát

CÔNG LUẬN
(GLO)- Nhiều hộ dân ở xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) thu mua, tập kết, sơ chế phế liệu ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an toàn giao thông (ATGT). Dù người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị đến chính quyền, cơ quan chức năng nhưng tình trạng này vẫn kéo dài.

Tại xóm Thái (thôn Phong An, xã Phù Cát) có 10 hộ gia đình, cá nhân hành nghề thu mua, sơ chế các loại phế liệu. Hằng ngày, nhiều xe tải ra vào tuyến đường tránh phía Nam xã Phù Cát để cung cấp phế liệu cho các chủ vựa, đồng thời chở phế liệu đã sơ chế đi nơi khác tiêu thụ.

Ô tô tải đậu dọc hai bên tuyến đường tránh phía Nam xã Phù Cát chờ giao, nhận phế liệu. Ảnh: C.L

Lúc chờ giao và nhận phế liệu, nhiều phương tiện đậu dọc hai bên tuyến đường tránh, gây ảnh hưởng đến trật tự ATGT trong khu vực. Một số hộ còn chiếm dụng hành lang giao thông làm nơi tập kết hàng, lấy lòng lề đường làm nơi phơi phế liệu, cản trở giao thông và gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tình trạng tương tự còn diễn ra tại các thôn Phú Kim, Kiều An. Hầu hết các kho tập kết đều nằm xen kẽ trong khu dân cư, với nhiều loại phế liệu, trong đó không ít loại chứa chất độc hại, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Quá trình sơ chế nhựa thải ra lượng nước lớn nhưng không được thu gom, xử lý, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh.

Ông Lê Văn Hùng (thôn Phong An) chia sẻ: “Hiện nay, giếng nước của nhiều hộ dân tại xóm Thái xuất hiện dấu hiệu ô nhiễm, không thể sử dụng. Chúng tôi rất lo lắng”.

Một cơ sở thu mua, tập kết, sơ chế phế liệu tại xóm Thái gây ảnh hưởng môi trường và đời sống người dân. Ảnh: C.L

Bà Nguyễn Thị Lệ (thôn Kiều An) cho hay: “Đa số các điểm thu mua đều tập kết phế liệu ngoài trời. Khi trời mưa, nước mưa hòa với nước dơ bẩn từ các bãi phế liệu chảy tràn lan trong khu dân cư, gây ô nhiễm.

Còn vào mùa nắng, các loại vật liệu dễ bắt lửa như bìa carton, chai nhựa, thùng sơn chất đống ngoài trời, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Điều này khiến nhiều gia đình trong thôn luôn sống trong cảnh bất an”.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn-Trưởng Phòng Kinh tế xã Phù Cát-cho biết: Dù địa phương thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở song các hộ chuyên thu mua, tập kết, sơ chế phế liệu vẫn chưa có ý thức chấp hành. Vì vậy, những bất cập về môi trường, giao thông tại các cơ sở kinh doanh phế liệu chưa được xử lý triệt để.

Ông Phan Thành Trung-Phó Chủ tịch UBND xã Phù Cát-cho hay: Thời gian tới, UBND xã sẽ mời các hộ chuyên thu mua, tập kết, sơ chế phế liệu làm việc, yêu cầu tăng cường bảo vệ môi trường, đảm bảo tuân thủ pháp luật. Trường hợp nào không chấp hành nghiêm túc, chính quyền địa phương sẽ kiểm tra, xác định mức độ ảnh hưởng để có cơ sở xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Về lâu dài, UBND xã xây dựng phương án vận động, đưa các hộ kinh doanh, thu mua phế liệu vào hoạt động tại khu tập trung nhằm đảm bảo môi trường.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là địa phương chưa có cụm công nghiệp hoặc khu sản xuất tập trung đáp ứng điều kiện, yêu cầu đối với ngành nghề này.

Trước mắt, UBND xã sẽ tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở chấp hành quy định về môi trường, PCCC; nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, tránh ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Cần sự vào cuộc mạnh mẽ

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" đối với bà Đồng Thị Ánh

Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

