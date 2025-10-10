Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với Đại sứ Phần Lan Pekka Voutilainen

(GLO)- Sáng 10-10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã tiếp và làm việc với Đại sứ Phần Lan Pekka Voutilainen để thảo luận những nỗ lực chung nhằm thúc đẩy Dự án thoát nước và xử lý nước thải Pleiku.

Dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đ.B

Đại sứ Pekka Voutilainen bày tỏ niềm vui khi lần đầu được đến tỉnh Gia Lai và nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Ngài Đại sứ cũng thông tin nhanh về những kết quả đạt được trong hợp tác đầu tư giữa Phần Lan và Việt Nam nói chung, Phần Lan và tỉnh Gia Lai nói riêng thời gian qua, đồng thời nêu một số định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Riêng đối với Dự án thoát nước và xử lý nước thải Pleiku (giai đoạn 1) hiện được triển khai trên địa bàn các phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú và Thống Nhất; thời gian thực hiện từ năm 2023 đến 2026, với tổng mức đầu tư gần 1.094 tỷ đồng (tương đương 41,262 triệu euro).

Theo cơ cấu nguồn vốn, vốn ODA của Chính phủ Phần Lan là 23,208 triệu euro, tương đương hơn 615 tỷ đồng. Hiện giai đoạn 1 của Dự án đang bước vào giai đoạn nước rút, do đó, Đại sứ Phần Lan mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đồng thời, tháo gỡ khó khăn để triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Phần Lan Pekka Voutilainen. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe và thành công đến ngài Đại sứ Phần Lan Pekka Voutilainen nhân chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việt Nam và Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 25-1-1973, phát triển bền chặt hơn 50 năm qua trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và môi trường. Phần Lan từng hỗ trợ Việt Nam trong quản lý tài nguyên, môi trường và hiện hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác bình đẳng, nhất là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và lao động có tay nghề.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang triển khai Dự án thoát nước và xử lý nước thải Pleiku (giai đoạn 1), sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Phần Lan. Trong quá trình phát triển, tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, nhất là xây dựng nhiều công trình xử lý nước thải, rác thải theo công nghệ mới, hiện đại nhằm xử lý triệt để các vấn đề ảnh hưởng đến môi trường.

Để đảm bảo tiến độ triển khai Dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, ngay trong tuần tới sẽ chỉ đạo các ngành liên quan của tỉnh và UBND tỉnh rà soát lại nguồn lực và cố gắng bố trí vốn phù hợp để đầu tư các đường ống nhánh thu gom nước thải từ người dân, doanh nghiệp tại địa bàn các phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú và Thống Nhất nhằm đấu nối vào đường ống chính của Dự án; đồng thời khẩn trương khắc phục khó khăn, vướng mắc phát sinh để đảm bảo tiến độ triển khai Dự án.