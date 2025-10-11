(GLO)- Bản tin có những nội dung sau: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với Đại sứ Phần Lan Pekka Voutilainen; Gia Lai đặt mục tiêu thu hút 45 dự án đầu tư trong năm 2025; Tuổi trẻ Gia Lai ủng hộ hơn 925 triệu đồng “chung tay vượt bão”...