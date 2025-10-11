Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai đặt mục tiêu thu hút 45 dự án đầu tư trong năm 2025

(GLO)- Bản tin có những nội dung sau: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với Đại sứ Phần Lan Pekka Voutilainen; Gia Lai đặt mục tiêu thu hút 45 dự án đầu tư trong năm 2025; Tuổi trẻ Gia Lai ủng hộ hơn 925 triệu đồng “chung tay vượt bão”...
Mục Tin nhanh đầu ngày:

+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với Đại sứ Phần Lan Pekka Voutilainen

+ Gỡ khó, thúc đẩy thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp

+ Công bố dự thảo nghị quyết về học phí và hỗ trợ học phí từ năm học 2025-2026

+ Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tham gia Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam năm 2025

+ Khai mạc Ngày hội văn hóa thể thao thanh niên Gia Lai

12:15

Nhịp sống hôm nay:

+ Tuổi trẻ Gia Lai ủng hộ hơn 925 triệu đồng “chung tay vượt bão”

+ 2 chuyến xe chở hơn 28 tấn hàng từ Gia Lai hướng về bà con vùng lũ

14:48

Sắc màu Việt: Trang nghiêm Lễ rước giác linh Đức Thánh Trần

16:47

Sống khỏe: Bí đỏ - “Thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi

18:50

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng; các khu vực khác chiều, đêm mưa rào, giông rải rác, cục bộ mưa to

