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Thời sự

Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16-7

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PHÚ HÒA
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(GLO)- Chiều 13-7, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt chủ trì họp báo.

Tại họp báo, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thông tin về công tác chuẩn bị, chương trình, nội dung và các vấn đề trọng tâm sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị tại kỳ họp; đồng thời định hướng công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền về kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Nhật Trường

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền về kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Nhật Trường

Theo đó, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong 2 ngày (15 và 16-7) tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan tư pháp.

Bên cạnh đó, đại biểu HĐND tỉnh sẽ thảo luận, chất vấn và xem xét kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước khi thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua 27 tờ trình, dự thảo nghị quyết trên nhiều lĩnh vực: tài chính - ngân sách, đầu tư công, quy hoạch, đất đai, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khoa học công nghệ, tổ chức bộ máy.

Trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa; chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ khôi phục Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai; hỗ trợ trẻ em, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Đề án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Nhật Trường

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 phải được triển khai bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng các nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan, tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp.

Đồng thời, phản ánh khách quan, đầy đủ, chính xác các nội dung thảo luận, chất vấn và các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, đưa các quyết sách của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống.

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