(GLO)- Các địa phương cần nhận diện rõ tiềm năng, thế mạnh để định hướng phát triển phù hợp. Trong đó, ở lĩnh vực nông nghiệp cần trồng lúa theo hướng giảm phát thải, nâng cao năng suất, giảm chi phí và bảo vệ môi trường.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc với các xã khu vực Tuy Phước vào sáng 5-7 về công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Xây dựng trình bày định hướng quy hoạch chung các xã thuộc huyện Tuy Phước trước đây.

Theo đó, quy hoạch xác định 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây là những địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làng nghề, thương mại - dịch vụ, công nghiệp, kho bãi - logistics và du lịch văn hóa - sinh thái.

Bà Lê Thị Vinh Hương - Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của địa phương. Ảnh: Dũng Nhân

Trong giai đoạn phát triển mới, khu vực Tuy Phước được định hướng phát triển theo mô hình: vùng đô thị - dịch vụ - logistics - du lịch sinh thái đầm Thị Nại - nông nghiệp, thủy sản giá trị cao; lấy giao thông liên vùng làm khâu đột phá, lấy đầm Thị Nại và hệ thống sông làm khung sinh thái, lấy Tuy Phước - Diêu Trì làm hạt nhân kết nối.

Trong đó, xã Tuy Phước được định hướng phát triển thành hạt nhân đô thị - dịch vụ - hành chính - logistics của toàn vùng. Xã Tuy Phước Tây phát triển thành cực TOD, logistics, công nghiệp hỗ trợ, nhà ở công nhân và dịch vụ Becamex.

Xã Tuy Phước Bắc phát triển thành vùng đô thị vệ tinh, nông nghiệp công nghệ cao, di sản, dịch vụ hỗ trợ. Xã Tuy Phước Đông phát triển thành vùng kinh tế đầm, du lịch sinh thái, thủy sản, kết nối Khu kinh tế Nhơn Hội.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Một điểm nổi bật của quy hoạch là nông nghiệp, thủy sản, làng nghề và kinh tế đầm được xác định là nền tảng phát triển dài hạn của vùng Tuy Phước, đặc biệt tại Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông và các vùng ven đầm, ven sông.

Yêu cầu đặt ra là cần hình thành các vùng nguyên liệu và vùng sản xuất tập trung gắn với logistics, chợ đầu mối, sơ chế, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm; đồng thời, giữ lại các vùng ruộng, vùng trữ nước, vùng thủy sản có vai trò sinh thái, thoát lũ và cảnh quan.

Lãnh đạo xã Tuy Phước Đông nêu kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Cùng với đó, giao thông là yếu tố then chốt để chuyển khu vực Tuy Phước từ vùng sản xuất, đô thị hóa truyền thống thành vùng kinh tế liên kết giữa nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp địa phương, dịch vụ, du lịch và logistics.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Nhìn chung, trong những tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của 4 xã đạt nhiều kết quả quan trọng. 3 khu vực kinh tế gồm: nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ đều duy trì đà tăng trưởng.

Công tác quy hoạch chung cấp xã được chú trọng thực hiện. Trong đó, xã Tuy Phước đã công bố quy hoạch chung đến năm 2045, làm cơ sở cho công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, thu hút đầu tư và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Xã Tuy Phước Tây đã hoàn thành đồ án quy hoạch chung xã và được UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở đó, UBND xã đã triển khai quy hoạch chi tiết các khu dân cư, các khu chức năng để phát triển quỹ đất và xây dựng hình thành các khu chức năng theo đồ án được phê duyệt.

Tại buổi làm việc lãnh đạo các địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn bố trí đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 640, đoạn từ đường vành đai đến QL 19 và Dự án từ QL 19 cũ đến đường kết nối từ xã Tuy Phước Tây đến đường An Nhơn - Tây Đầm.

Quang cảnh buổi làm việc: Ảnh: Dũng Nhân

Cùng với đó, triển khai đầu tư tu bổ, tôn tạo Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Tháp Bình Lâm nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa của địa phương; sớm có quy hoạch chung đầm Thị Nại và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Cồn Chim, xã Tuy Phước Đông để khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực đầm Thị Nại, phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường...

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng, 4 xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây đều có những tiềm năng, lợi thế riêng trong quá trình phát triển.

Đánh giá cao những kết quả các địa phương đạt được trong thời gian qua, nhất là sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 4 xã tiếp tục rà soát, nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, đối với sản xuất nông nghiệp, cần đẩy mạnh trồng lúa theo hướng giảm phát thải, nâng cao năng suất, giảm chi phí và bảo vệ môi trường.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, cần từng bước hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát, khuyến khích chuyển sang chăn nuôi tập trung, quy mô lớn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh đó, các địa phương cần phát triển du lịch gắn với văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái và làng nghề; đồng thời, chú trọng phát triển đô thị, đầu tư nâng cấp hạ tầng tại các trung tâm hiện hữu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang) kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng Di tích Chùa Bà - Nước Mặn tại xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các địa phương phải phát huy tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân; rà soát, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính; chủ động nhận diện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia đóng góp vào quá trình phát triển địa phương.

Cùng với đó, cần sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, nhất là dữ liệu đất đai; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, phát huy hiệu quả vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các địa phương cần quan tâm công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi khảo sát địa điểm quy hoạch, địa điểm triển khai dự án mới trên địa bàn các xã, gồm: Công trình cầu tràn Hồ Giới trên tuyến ĐT 640 (thôn Lạc Điền) và khu Trung tâm hành chính xã Tuy Phước Đông và Khu thương mại dịch vụ ẩm thực Mỹ Cang (thôn Phước Sơn) tại xã Tuy Phước Đông; Di tích Chùa Bà - Nước Mặn tại xã Tuy Phước Bắc; vị trí quy hoạch khu thương mại dịch vụ và đô thị mới Bắc sông Hà Thanh tại xã Tuy Phước Tây; dự án Đập dâng Cây Dừa tại xã Tuy Phước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra dự án Đập dâng Cây Dừa tại xã Tuy Phước. Ảnh: Dũng Nhân

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch; sớm triển khai các dự án nâng cấp, mở rộng di tích lịch sử - văn hóa, các công trình giao thông, hệ thống đê điều, thủy lợi, qua đó tạo dư địa phát triển trên các lĩnh vực, bảo đảm công tác phòng - chống thiên tai, lụt bão.