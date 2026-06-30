Xã Tuy Phước công bố quy hoạch chung đến năm 2045

(GLO)- Ngày 30-6, UBND xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chung của xã đến năm 2045. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tham dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Theo quy hoạch chung được UBND tỉnh phê duyệt, xã Tuy Phước có diện tích hơn 53,3 km2, quy mô dân số dự báo khoảng 96 nghìn người vào năm 2045; giữ vai trò là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực phía Đông Nam tỉnh.

Xã phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại; phát huy vai trò trung tâm của khu vực hiện hữu; đồng thời hình thành các động lực tăng trưởng mới gắn với thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hệ sinh thái tự nhiên đầm Thị Nại…; từng bước xây dựng Tuy Phước đạt tiêu chuẩn phường trong giai đoạn 2025-2030.

Điểm nổi bật là quy hoạch đã định hướng tổ chức không gian xã Tuy Phước thành 2 tiểu vùng phát triển phía Đông và phía Tây có chức năng bổ trợ lẫn nhau.

Theo đó, tiểu vùng phía Tây được định hướng là trung tâm hành chính, đô thị, thương mại - dịch vụ, logistics, công nghiệp địa phương và đầu mối giao thông quan trọng.

Tiểu vùng phía Đông được định hướng trở thành không gian phát triển đô thị sinh thái, du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với hệ sinh thái đầm Thị Nại; phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc; xây dựng thương hiệu du lịch "Tìm về nguồn gốc chữ Quốc ngữ".

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Quy hoạch cũng đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn hệ sinh thái đầm Thị Nại; bảo vệ hành lang thoát lũ các sông Kôn, Hà Thanh, Trường Úc nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

Quy hoạch chung xã Tuy Phước đến năm 2045 là căn cứ pháp lý quan trọng để xã thực hiện công tác quản lý, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng; là cơ sở để địa phương xây dựng các chương trình phát triển KT-XH, các dự án ưu tiên đầu tư, sử dụng các nguồn lực để phát triển bền vững và lâu dài.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định: Việc công bố Quy hoạch chung xã Tuy Phước đến năm 2045 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, dư địa phát triển rộng mở hơn và nhiều cơ hội để phát huy, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của khu vực phía Đông Nam của tỉnh.

Nhấn mạnh quy hoạch tốt mới là điều kiện cần, điều kiện đủ là phải tổ chức thực hiện hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã Tuy Phước tổ chức công bố, công khai đầy đủ nội dung quy hoạch theo quy định để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, giám sát và thực hiện; khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch.

Bên cạnh đó, xã cần tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đặc biệt, cần tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện hoàn thiện các tiêu chuẩn của đô thị loại III, hoàn thành Đề án thành lập phường trong năm 2026 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị xã Tuy Phước đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên; bảo vệ hệ sinh thái đầm Thị Nại; quản lý chặt chẽ hành lang thoát lũ; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững; đồng thời, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng trao Quyết định Quy hoạch chung xã Tuy Phước đến năm 2045. Ảnh: Phan Tuấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các sở, ban, ngành của tỉnh tăng cường phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai quy hoạch; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp…

Dịp này, xã Tuy Phước đã trao văn bản chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 cho 3 dự án sản xuất kinh doanh; trao Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tuy Phước với quy mô đầu tư dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng.