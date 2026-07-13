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Thời sự

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khảo sát, nắm tình hình vùng biển, đảo ven bờ miền Trung

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Sáng 13-7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chuyến công tác khảo sát, nắm tình hình tại các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung.  

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang của các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, TP. Huế và TP. Đà Nẵng, cùng phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội.

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Các đại biểu tham dự hội nghị phổ biến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khảo sát, nắm tình hình vùng biển, đảo ven bờ miền Trung. Ảnh: H.P

Từ ngày 13 đến 16-7, Đoàn công tác thực hiện hành trình đến xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), đảo Cù Lao Chàm (TP. Đà Nẵng) và đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

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Đại tá Trần Hồng Quế - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 quán triệt mục đích, ý nghĩa chuyến khảo sát, nắm tình hình vùng biển, đảo ven bờ miền Trung. Ảnh: H.P

Tại các địa phương, đoàn sẽ khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển và hoạt động tại các khu neo đậu tàu thuyền.

Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động trên biển; nắm tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động hàng hải, vận chuyển hàng hóa và tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trong chuyến công tác, đoàn sẽ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu Không số hy sinh tại điểm C43B bãi biển Quy Thiện; viếng nghĩa trang liệt sĩ và dâng hương tại Đài tưởng niệm Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải ở tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn cũng tổ chức các hội nghị trao đổi thông tin với cấp ủy, chính quyền địa phương tại các xã đảo và đặc khu.

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Các đại biểu tham gia Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: H.P

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai, gồm: thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn cùng các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo.

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Các cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chào Đoàn công tác rời cảng. Ảnh: H.P

Chuyến công tác nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Cảnh sát biển Việt Nam về tăng cường khảo sát, nắm tình hình trên các vùng biển, đảo.

Qua đó, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; đồng thời, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tại khu vực ven biển miền Trung.

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