Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại Tam Quan

(GLO)- Sáng 11-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc). Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã kiểm tra hiện trường và nghe các đơn vị báo cáo về diễn biến vụ việc, công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả và tình hình thiệt hại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an, bộ đội biên phòng, quân sự, chính quyền địa phương, Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan cùng các tổ chức, cá nhân đã kịp thời phối hợp triển khai biện pháp chữa cháy, khống chế đám cháy, không để xảy ra thiệt hại về người và hạn chế cháy lan sang tàu cá khác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra hiện trường vụ cháy tàu cá. Ảnh: Trọng Lợi

Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Công an phường Hoài Nhơn Bắc phối hợp cùng Công an tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

UBND phường Hoài Nhơn Bắc cùng Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan và các chủ tàu khẩn trương thống kê đầy đủ thiệt hại về tàu cá, ngư lưới cụ, máy móc, thiết bị và các tài sản khác; tổ chức thăm hỏi, động viên các chủ tàu, ngư dân bị ảnh hưởng; rà soát các chính sách hỗ trợ theo quy định để kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với các đơn vị chức năng hướng dẫn ngư dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định hoạt động khai thác thủy sản; đồng thời, rà soát việc thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và khu vực tập trung tàu cá; rà soát hệ thống cấp nước, trang thiết bị chữa cháy, phương án ứng phó sự cố, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm phòng ngừa các vụ việc tương tự.

Chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu và thuyền viên chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, nâng cao ý thức trong sử dụng điện, nhiên liệu và bảo quản các vật liệu dễ cháy trên tàu.

Nhiều tàu cá bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Trọng Lợi

Trước mắt, UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ mỗi chủ tàu có tàu bị cháy 15 kg gạo/người/tháng trong thời gian 3 tháng và hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ từ nguồn ngân sách tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường Hoài Nhơn Bắc, khoảng 19 giờ 10 phút ngày 9-7, đám cháy bùng phát trên 1 tàu cá tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan đã huy động lực lượng phối hợp với lực lượng công an, bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương, chủ tàu và người dân khẩn trương tổ chức chữa cháy.

Khoảng 20 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn chặn không để lửa lan rộng sang nhiều tàu cá khác; đến 22 giờ 40 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Thống kê ban đầu cho thấy vụ cháy làm 8 tàu cá bị ảnh hưởng, trong đó 6 tàu bị cháy hoàn toàn và 2 tàu bị cháy một phần. Các tàu bị thiệt hại thuộc ngư dân phường Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông và Hoài Nhơn.

6 tàu cá sau vụ cháy không thể khắc phục sửa chữa, buộc phải giải bản. Ảnh: Trọng Lợi

Qua rà soát bước đầu, 6 tàu bị cháy hoàn toàn đã mất toàn bộ ngư lưới cụ, nhiên liệu dự trữ cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ khai thác hải sản. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại rất lớn về tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và sinh kế của nhiều hộ ngư dân.

Trước đó, sáng 10-7, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Bắc đến thăm hỏi, động viên các gia đình có tàu cá bị thiệt hại và hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi chủ tàu gồm ông Phan Minh Kiệt (tàu cá BĐ-96677-TS), ông Phan Văn Côi (tàu cá GL-99222-TS) và ông Nguyễn Văn Vân (tàu cá BĐ-97407-TS).

Lãnh đạo địa phương chia sẻ với những mất mát của các gia đình, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, thống kê đầy đủ thiệt hại và đề xuất các chính sách hỗ trợ để giúp ngư dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.