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Thời sự

Vụ cháy tàu tại Cảng cá Tam Quan gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng

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NGỌC TÚ NGỌC TÚ
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(GLO)- Sáng 10-7, ông Cao Văn Tây - Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan - cho biết: Giá trị thiệt hại ban đầu của vụ cháy tàu cá xảy ra tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc) ước tính trên 20 tỷ đồng.

Theo ông Tây, đây là vụ hỏa hoạn gây thiệt hại đặc biệt lớn đối với ngư dân địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ cháy tàu cá cũng như giá trị thiệt hại cụ thể vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh.

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Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Ảnh: facebook Cảng cá Tam Quan

Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật đầy đủ số liệu, hoàn thiện hồ sơ và báo cáo khi có kết luận chính thức.

Thống kê ban đầu cho thấy vụ cháy đã làm 9 tàu cá của ngư dân bị ảnh hưởng, trong đó, 7 tàu bị thiêu rụi hoàn toàn và 2 tàu bị cháy một phần.

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Nguồn: Ban quản lý Cảng cá Tam Quan

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 11 phút ngày 9-7-2026, hỏa hoạn bùng phát tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan phối hợp với các đơn vị chức năng, chủ tàu và người dân khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy, khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các tàu lân cận và tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

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